Racing de Santander vs Real Madrid, EN VIVO hoy: hora y dónde verlo por LaLiga

España.

El Real Madrid buscará este día (9:15 am) en El Sardinero su sexta victoria consecutiva después del parón de selecciones ante un Racing que no ha perdido ningún partido como local esta temporada y ha sumado en casa los once puntos que lleva en LaLiga.

SEGUNDA PARTE: Ya se juegan los últimos 45 minutos entre el Real Madrid y el Racing de Santander.

FINAL DEL PRIMER TIEMPO: Real Madrid se va al descanso goleando al Racing de Santander.

GOOOOOOOOOOOL: Golazo de Yan Diomandé para ya golear al Racing de Santander.

GOOOOOOOOOOL: Jude Bellingham aumenta el marcador y el Madrid gana solventemente al Racing de Santander a los 22 minutos.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

PENAL PARA EL REAL MADRID: Mbappé abre temprano el marcador desde el punto penal y ya vence al Racing de Santander a los 11 minutos.

PRIMER TIEMPO: Ya se juegan los primeros 45 minutos del Real Madrid contra Racing de Santander

11 TITULAR DEL REAL MADRID: Courtois; Trent, Konaté, Rüdiger, Cucurella; Tchouaméni, Bernardo Silva; Güler, Bellingham, Diomande; Mbappé.

El último enfrentamiento del Madrid con el Racing fue en febrero de 2012, también con Jose Mourinho en el banquillo merengue. El conjunto de Santander no gana al equipo blanco en partido oficial desde abril de 2007, cuando se impuso, también en su feudo, por 2-1. Desde entonces, se han medido en diez ocasiones, con un balance de 9 victorias para los blancos y un empate.