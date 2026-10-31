“No es para cualquiera meter dos goles”:Mike Arana tras el triunfo del Real España

San Pedro Sula.

Real España celebró una importante victoria 3-1 frente al Juticalpa por la jornada 12 del torneo Apertura, pero uno de los grandes protagonistas de la tarde noche fue Mike Arana. Con apenas 17 años, el joven atacante se destapó con un doblete y se convirtió en la figura del encuentro. El futbolista aurinegro vivió una tarde noche inolvidable al conseguir sus primeros dos goles en la Liga Nacional, confirmando el buen momento que atraviesa y el crecimiento que viene mostrando en el primer equipo de la Máquina.

Después del encuentro, Arana no escondió su felicidad por lo conseguido y destacó el trabajo que ha realizado para aprovechar las oportunidades que le están brindando. "Estoy muy orgulloso de mí, de mi trabajo, de mi confianza en el profe. Gracias a Dios, todo bien", expresó el juvenil al ser consultado sobre los últimos meses de su carrera, en los que también ha tenido participación con la Selección Nacional de Honduras. Un doblete inolvidable para Mike Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse El atacante reconoció que marcar dos goles en un mismo partido representa un momento muy especial en su todavía corta trayectoria profesional. "La verdad, muy contento, muy contento. No es cualquiera que pueda marcar dos goles en un partido. Es algo que me dio Dios y lo aproveché", manifestó con una sonrisa después de convertirse en la figura del triunfo aurinegro. "Lo he venido trabajando día a día. Gracias a Dios ya se me pudo dar hoy", comentó sobre la preparación de su segundo gol. La confianza que ha ganado en Real España Mike Arana también habló sobre cómo ha ido ganando protagonismo y minutos en el conjunto sampedrano, destacando que su fórmula ha sido mantener la disciplina y trabajar de la misma manera en cada entrenamiento.