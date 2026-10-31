“No es para cualquiera meter dos goles”:Mike Arana tras el triunfo del Real España

Real España celebró una importante victoria 3-1 frente al Juticalpa por la jornada 12 del torneo Apertura, pero uno de los grandes protagonistas de la tarde noche fue Mike Arana. Con apenas 17 años, el joven atacante se destapó con un doblete y se convirtió en la figura del encuentro.
El futbolista aurinegro vivió una tarde noche inolvidable al conseguir sus primeros dos goles en la Liga Nacional, confirmando el buen momento que atraviesa y el crecimiento que viene mostrando en el primer equipo de la Máquina.
Después del encuentro, Arana no escondió su felicidad por lo conseguido y destacó el trabajo que ha realizado para aprovechar las oportunidades que le están brindando.
"Estoy muy orgulloso de mí, de mi trabajo, de mi confianza en el profe. Gracias a Dios, todo bien", expresó el juvenil al ser consultado sobre los últimos meses de su carrera, en los que también ha tenido participación con la Selección Nacional de Honduras.
Un doblete inolvidable para Mike
El atacante reconoció que marcar dos goles en un mismo partido representa un momento muy especial en su todavía corta trayectoria profesional.
"La verdad, muy contento, muy contento. No es cualquiera que pueda marcar dos goles en un partido. Es algo que me dio Dios y lo aproveché", manifestó con una sonrisa después de convertirse en la figura del triunfo aurinegro.
"Lo he venido trabajando día a día. Gracias a Dios ya se me pudo dar hoy", comentó sobre la preparación de su segundo gol.
La confianza que ha ganado en Real España
Mike Arana también habló sobre cómo ha ido ganando protagonismo y minutos en el conjunto sampedrano, destacando que su fórmula ha sido mantener la disciplina y trabajar de la misma manera en cada entrenamiento.
"No, la verdad que estoy trabajando de la misma manera, cada entrenamiento, y gracias a Dios el profe me está dando la confianza", señaló.
El juvenil ha comenzado a responder dentro de la cancha y su actuación ante Juticalpa representa una importante recompensa a la confianza que ha recibido del cuerpo técnico.
Uno de los aspectos que más llaman la atención en el crecimiento de Arana es que, con apenas 17 años, ya ha tenido la oportunidad de debutar en la Liga Nacional y vestir la camiseta de la Selección Nacional Mayor de Honduras.
El atacante reconoció que vive una etapa especial, pero también destacó la importancia de mantener la humildad y escuchar a las personas que lo acompañan en su carrera.
"Tengo a mis padres que me apoyan en eso, al Proyecto Histórico, que están siempre conmigo, y a Pablo, que me está apoyando", explicó al hablar de quienes lo ayudan a mantener los pies sobre la tierra.Los consejos que recibe en la Bicolor
Arana también se refirió a los consejos que recibe en la Selección Nacional y a las indicaciones que le transmiten para continuar desarrollándose como futbolista.
"Que siga trabajando día a día, que tengo la calidad y que la aproveche", reveló sobre uno de los mensajes que ha recibido desde el cuerpo técnico de la Bicolor.
Además, explicó que cuenta con un acompañamiento especial en su preparación física y alimentación, incluyendo el apoyo de nutricionistas para cuidar su desarrollo como deportista.
En cuanto al trabajo físico, el juvenil detalló que dedica aproximadamente una hora diaria al gimnasio.
Con 17 años, el juvenil aurinegro ya sabe lo que significa ser protagonista de una noche de Liga Nacional. Y después de su primer doblete, dejó claro que está dispuesto a aprovechar cada oportunidad que se le presente.