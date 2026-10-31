Real España vs Juticalpa, EN VIVO hoy: hora y dónde verlo por el Apertura

San Pedro Sula

La Liga Nacional de Honduras continúa este sábado con un atractivo enfrentamiento entre Real España y Juticalpa FC. La Máquina vuelve a escena con la obligación de sumar tres puntos para mantenerse en la pelea por el liderato, mientras que los Canecheros necesitan una reacción urgente para salir de los últimos puestos de la clasificación. El encuentro tendrá un ingrediente especial: Real España jugará como local en el Estadio Olímpico, debido a que el estadio Morazán permanece cerrado por los trabajos en su terreno de juego después del concierto de Ricardo Arjona.

Los aurinegros saben que dejar puntos en el camino puede complicar sus aspiraciones de pelear por el primer lugar. Por eso, el compromiso ante Juticalpa representa una oportunidad importante para sumar en casa y recuperar sensaciones ante su afición. La Máquina viene de protagonizar un emocionante triunfo 4-3 frente al Platense y buscará trasladar ese poder ofensivo al Olímpico. Del otro lado estará un Juticalpa FC que atraviesa un momento complicado en el Apertura 2026-2027. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Los Canecheros ocupan el último lugar de la tabla con apenas seis puntos y vienen de caer 2-0 frente al Motagua en la jornada anterior.