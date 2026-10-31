  1. Inicio
  2. · Deportes

Real España vs Juticalpa, EN VIVO hoy: hora y dónde verlo por el Apertura

La máquina llega en la segunda posición y no puede fallar para seguir manteniéndose en los primeros lugares.

  • Actualizado: 31 de octubre de 2026 a las 14:08 -
  • Heber Betancourt
Real España vs Juticalpa, EN VIVO hoy: hora y dónde verlo por el Apertura

Los aurinegros vienen de derrotar al Platense en un duelo donde se quedaron con 9 jugadores.
San Pedro Sula

La Liga Nacional de Honduras continúa este sábado con un atractivo enfrentamiento entre Real España y Juticalpa FC. La Máquina vuelve a escena con la obligación de sumar tres puntos para mantenerse en la pelea por el liderato, mientras que los Canecheros necesitan una reacción urgente para salir de los últimos puestos de la clasificación.

El encuentro tendrá un ingrediente especial: Real España jugará como local en el Estadio Olímpico, debido a que el estadio Morazán permanece cerrado por los trabajos en su terreno de juego después del concierto de Ricardo Arjona.

Real España cambia de sede por daños en la cancha del Morazán y jugará en otra en mal estado

Los aurinegros saben que dejar puntos en el camino puede complicar sus aspiraciones de pelear por el primer lugar. Por eso, el compromiso ante Juticalpa representa una oportunidad importante para sumar en casa y recuperar sensaciones ante su afición.

La Máquina viene de protagonizar un emocionante triunfo 4-3 frente al Platense y buscará trasladar ese poder ofensivo al Olímpico.

Del otro lado estará un Juticalpa FC que atraviesa un momento complicado en el Apertura 2026-2027.

Los Canecheros ocupan el último lugar de la tabla con apenas seis puntos y vienen de caer 2-0 frente al Motagua en la jornada anterior.

Arde la zona de Liguilla: Así queda la tabla de posiciones en el Apertura

El conjunto olanchano necesita comenzar a sumar para evitar que la distancia con sus rivales directos siga aumentando. Enfrentar a uno de los protagonistas del campeonato representa una prueba exigente, pero también una oportunidad para dar un golpe sobre la mesa.

El partido está programado para las 5:15 de la tarde y lo puedes ver por Deportes TVC y seguirlo por diario La Prensa.

app IOS diez

Descarga nuestra app

Lleva toda la información contigo, disponible para Android y iPhone.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Heber Betancourt

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias