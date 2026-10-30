Estrella Roja remonta y vence al Independiente en el inicio de la jornada 12

Danlí, El Paraiso.

Estrella Roja consiguió una importante victoria frente al Independiente de Siguatepeque y dio un paso importante en sus aspiraciones de clasificar a la liguilla del torneo Apertura 2026. El conjunto de Danlí se impuso en un partido lleno de emociones y remontó el marcador para terminar celebrando ante su público, en un resultado que lo coloca en la quinta posición con 16 unidades. Las Panteras comenzaron ganando el compromiso gracias a Luis Meléndez, quien al minuto 16 ejecutó de manera impecable un lanzamiento penal y venció al guardameta Moreira con un disparo colocado al costado izquierdo. La pena máxima llegó después de una mano clara de Selvin Licona dentro del área, acción que el árbitro no dudó en sancionar.

Sin embargo, la respuesta de los locales no tardó en llegar. Al minuto 36, Frelys López apareció en el segundo poste para conectar de cabeza un tiro de esquina y establecer el empate. Apenas dos minutos después, Estrella Roja volvió a golpear con una gran jugada de Mikel García por el sector derecho, quien habilitó a Nahuel Luna para que cerrara la pinza y firmara el 2-1. En el complemento, los dirigidos por el conjunto de Danlí tuvieron la oportunidad de ampliar la diferencia. Al minuto 48, Frelys López estuvo cerca de conseguir su doblete, pero su remate terminó estrellándose en el poste derecho de la portería del Independiente, desperdiciando una clara ocasión para sentenciar el encuentro. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse