Jueza deja preso a acusado de matar a su esposa, Vianka García

San Pedro Sula, Honduras. Una jueza resolvió la tarde de este viernes 30 de octubre decretar el auto de formal procesamiento con la medida cautelar de prisión preventiva contra Edwin Alexander Hernández, acusado del delito de femicidio agravado en perjuicio de su esposa, Vianka Ninoska García López. La resolución, impuesta en en el Juzgado de Letras de lo Penal de la Sección Judicial de San Pedro Sula una vez finalizada la audiencia inicial, determinó que el Hernández siga preso en el Centro Penal de El Progreso, en el municipio de El Progreso, Yoro. La audiencia preliminar quedó programada para el viernes 5 de febrero de 2027 a las 9:00 am. Durante el proceso, la Fiscalía ratificó el requerimiento fiscal e incorporó pruebas documentales, periciales y testificales, entre ellas dos testimonios rendidos en la Cámara Gesell como pruebas anticipadas.

El ente fiscal solicitó que se impusiera la medida cautelar de prisión preventiva. Por su parte, la defensa rechazó la acusación fiscal y solicitó el sobreseimiento de su representado. Sin embargo, la petición fue denegada y Hernández fue enviado nuevamente al centro penal, donde permanecerá bajo prisión por un período de dos años mientras continúa el proceso judicial. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Muerte de Vianka

El hecho por el que Hernández enfrenta la justicia ocurrió el 16 de julio de este año en la vivienda que compartía con la pareja Vianka García y sus cuatro hijos, ubicada en la colonia Planeta, en La Lima, Cortés. El crimen ocurrió alrededor de las 3:00 am, en una de las habitaciones de la casa. Según el reporte investigativo de la Policía, la pareja estaba ingiriendo bebidas alcohólicas cuando comenzó una discusión. En ese momento, el acusado habría disparado contra su compañera de hogar y la hirió mortalmente en la cabeza.