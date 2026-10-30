Voluntad en Acción: Teletón lanza campaña 2026 con meta de L80 millones

San Pedro Sula, Honduras. Con el llamado a transformar la solidaridad en acciones concretas, la Fundación Teletón Honduras lanzó oficialmente en San Pedro Sula su campaña 2026, denominada Voluntad en Acción, con la meta de recaudar 80 millones de lempiras para continuar ofreciendo servicios de rehabilitación a miles de hondureños. La presentación marca el inicio de las actividades previas a la jornada nacional de recaudación, programada para los días 11 y 12 de diciembre, cuando empresas, instituciones, voluntarios y ciudadanos unirán esfuerzos para alcanzar el objetivo económico de este año. Rafael Ruiz, directivo de la Fundación Teletón Honduras, destacó que los 39 años de trabajo de la institución han sido posibles gracias al respaldo de los hondureños, las empresas y las personas que aportan su tiempo y recursos para mantener los programas de atención. El directivo explicó que la necesidad de servicios de rehabilitación continúa creciendo, debido a que diariamente llegan nuevas familias y pacientes que requieren atención especializada.

“Cada semana, cada día llegan nuevas familias, nuevas personas que necesitan de estos servicios de rehabilitación y cada consulta y cada terapia tiene un costo”, manifestó Ruiz. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Señaló que el lema de esta edición busca que las personas pasen de las buenas intenciones a acciones concretas, mediante donaciones, voluntariado, alianzas empresariales y la promoción de la campaña. “La diferencia es dar el paso, es tomar acción, es asumir la responsabilidad de apoyar y convertir esa voluntad en algo concreto: una donación, unas horas de voluntariado, una alianza o la decisión de compartir este mensaje con las demás personas”, expresó.

Durante el evento también se destacó el impacto de los servicios que brinda la Fundación Teletón en la zona norte del país. De acuerdo con los datos presentados, solamente durante 2025 se brindaron más de 111,000 atenciones en esta región. Sergio Mauricio Murillo, director del Centro de Rehabilitación Integral Teletón (CRIT) de San Pedro Sula, explicó que el establecimiento es el segundo a nivel nacional con mayor número de atenciones, después de Tegucigalpa, y supera las 100,000 atenciones médicas y de terapia al año.

Desde este centro también se coordinan tres unidades comunitarias de rehabilitación, ubicadas en Choloma, Villanueva y Santa Bárbara, que permiten acercar los servicios a personas que viven fuera de San Pedro Sula. Murillo detalló que el área de influencia del CRIT comprende comunidades de la región occidental del país y la zona insular, lo que representa una amplia cobertura de atención. Los representantes de la fundación resaltaron que detrás de cada consulta y terapia existen historias de pacientes que avanzan en sus procesos de recuperación, niños que logran dar sus primeros pasos y personas que recuperan parte de su independencia. Como parte de las actividades para involucrar a la población en la campaña, la zona norte desarrollará las tradicionales Caravanas de Amor, mediante las cuales voluntarios recorrerán las calles de San Pedro Sula para facilitar las donaciones.

Murillo informó que las caravanas saldrán desde el centro de rehabilitación durante el viernes 11 y sábado 12 de diciembre, con la participación de voluntarios, representantes empresariales y miembros de la junta directiva local.

Asimismo, el municipio de Choloma se sumará a la jornada con el respaldo de la municipalidad y voluntarios que durante varios años han acompañado esta iniciativa solidaria. El director del CRIT reconoció que alcanzar los 80 millones de lempiras representa un desafío, pero confió en que la solidaridad de los hondureños permitirá cumplir la meta. “Es un reto, pero creo que no imposible para Honduras, que siempre ha dicho presente y que se han sumado siempre los hondureños a esta causa”, expresó. Agregó que la fundación mantendrá las estrategias de recaudación que han funcionado en años anteriores, pero también está abierta a nuevas ideas y formas de colaboración. Además de las donaciones directas en los botellones, las personas podrán contribuir mediante promociones y actividades impulsadas por las empresas patrocinadoras. Durante el lanzamiento participaron representantes de empresas, instituciones, voluntarios, colaboradores y familias beneficiadas por los servicios de Teletón. Ruiz destacó la importancia de incorporar nuevos aliados empresariales y mencionó la participación de instituciones y compañías que se han sumado a las actividades de apoyo, entre ellas el Centro Cultural, además de representantes del sector educativo.

El directivo invitó a las empresas a conocer el trabajo que realiza la fundación y facilitar la participación de sus colaboradores en las actividades de recaudación. Los organizadores recordaron que las contribuciones económicas se transforman en terapias, oportunidades de recuperación y acompañamiento para las personas con discapacidad. “Detrás de cada terapia hay una historia y un testimonio. Detrás de cada avance hay una familia que recupera la esperanza y detrás de cada sonrisa hay muchas personas generosas que ayudan a hacerlo posible”, expresaron durante la presentación.