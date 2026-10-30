La dejaron viva: pasajera presenció el asesinato del taxista Elvis Barahona en Comayagua

Elvis Barahona, de 22 años, fue interceptado por sujetos armados cuando conducía el taxi número 069 en el barrio Arriba de Comayagua.
Una mujer que viajaba como copiloto recibió un rozón de bala y fue trasladada a un centro asistencial.
Un nuevo hecho violento cobró la vida de un trabajador del transporte público la noche del jueves 29 de octubre en la ciudad de Comayagua, zona central de Honduras.
La víctima fue identificada como Elvis Barahona, un joven taxista de 22 años que fue atacado a balazos mientras se encontraba realizando sus labores.
De acuerdo con la información preliminar, el crimen ocurrió alrededor de las 8:45 de la noche, en el barrio Arriba, en las inmediaciones de la Escuela Andará. Barahona conducía la unidad de taxi con número de registro 069 cuando fue interceptado por sujetos armados que se movilizaban en una motocicleta.
Sin mediar palabra, los atacantes abrieron fuego en repetidas ocasiones contra el conductor, provocándole múltiples heridas de bala que le ocasionaron la muerte en el interior del vehículo.
Durante el ataque, una mujer que viajaba en el asiento del copiloto quedó en medio de la balacera. La pasajera, identificada preliminarmente como Alexa García, sufrió un rozón de bala y fue auxiliada por elementos del Cuerpo de Bomberos, quienes la trasladaron al Hospital Santa Teresa para recibir atención médica.
Elvis Barahona tenía 22 años y conducía la unidad de transporte con registro 069. Según la información proporcionada, residía en la colonia Primero de Mayo, en Comayagua.
Hasta el momento, las autoridades no han establecido el móvil del crimen ni han identificado a los responsables. Tampoco se ha confirmado si el asesinato estaría relacionado con amenazas, enemistades personales o el cobro de extorsión.
El caso permanece bajo investigación, mientras el violento ataque genera preocupación por la seguridad de los trabajadores del transporte público en Honduras.