Dispositivos electrónicos decomisados e inspecciones: esto se sabe del sospechoso de amenazas en Puerto Cortés

San Pedro Sula. En horas de la mañana, la Policía Nacional publicó un comunicado con "información proporcionada por el FBI, relacionada con posibles amenazas de atentados contra la infraestructura estratégica de Puerto Cortés".

El subcomisionado César Ruiz, jefe de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) en San Pedro Sula, se pronunció sobre el reporte de que un individuo habría difundido mensajes en redes sociales en los que manifestaba su intención de utilizar artefactos explosivos para provocar daños en puentes e instalaciones portuarias.

Ruiz dijo que hay dos equipos que están trabajando en el caso. "Y que el día de ayer por la tarde se requirió a una persona que estaría siendo vinculada a través de esos mensajes que han circulado (...) Necesitamos establecer una perfilación, determinadas costumbres, movimientos y relaciones interpersonales".

Asimismo, agregó que a "esta persona también se le han decomisado dispositivos electrónicos que serán periciados. Estamos esperando que sean sometidos a los laboratorios para ver cuál es el resultado (...) más la información de campo que se logre colectar, saber a qué nos enfrentamos, confirmar o descartar este tipo de situación y elaborar el informe pertinente para que sea elevado tanto a las autoridades de la Policía Nacional, Secretaría de Seguridad o el Ministerio Público, si así fuera necesario".