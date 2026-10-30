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Identifican a taxista asesinado a balazos en Olanchito

El hecho violento ocurrió durante la madrugada de este viernes en la colonia Universitaria 2

Identifican a taxista asesinado a balazos en Olanchito

Agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) llegaron a la escena del crimen donde fue asesinado el taxista Ronny Serrano en Olanchito.

Olanchito, Yoro. Un taxista murió tras ser atacado a balazos durante la madrugada de este viernes en la colonia Universitaria #2, en la ciudad de Olanchito, departamento de Yoro.

La víctima fue identificada de manera preliminar como Ronny Serrano. El hecho violento se registró en circunstancias que hasta el momento no han sido esclarecidas.

Taxista Elvis Barahona fue acribillado frente a sus pasajeros en Comayagua

De acuerdo con la información preliminar, el hombre fue atacado en una zona solitaria de la colonia Universitaria número 2, donde quedó sin vida, cerca de la unidad que conducía.

Tras conocerse lo ocurrido, vecinos del sector alertaron a la Policía Nacional cuyos agentes llegaron a la escena del crimen para levantar las primeras pesquisas.

Hasta el momento, no se han brindado detalles sobre cómo se produjo el ataque ni sobre la identidad de las personas que habrían participado en el crimen.

Tampoco se ha establecido el móvil del hecho, por lo que se espera que las autoridades realicen las investigaciones correspondientes en las próximas horas.

El hecho ocurre horas después de que otro taxista, identificado como Elvis Barahona, fue asesinado a disparos la noche del jueves en el barrio Arriba de Comayagua.

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Redacción La Prensa
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