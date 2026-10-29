Un año tomará ponerse al día con la entrega de placas metálicas

Tegucigalpa, Honduras. Después de casi cuatro años de espera, Honduras se prepara para decir adiós a las placas de papel. El Instituto de la Propiedad (IP) comenzará el próximo 4 de noviembre la entrega gradual y ordenada de las primeras placas metálicas para vehículos y motocicletas.
El inicio de las entregas marca un avance en el proceso para resolver la mora acumulada desde mayo de 2023, cuando se agotaron las placas metálicas para vehículos particulares y los propietarios tuvieron que recurrir a permisos provisionales y otros mecanismos de identificación vehicular.
La reactivación del suministro se acompaña de la fabricación nacional de placas en Tegucigalpa, un proceso que incorpora tecnología de la empresa alemana Tönnjes y mano de obra hondureña capacitada.
El presidente Nasry Asfura participó en el inicio de la producción, que también busca impulsar la generación de empleos directos e indirectos y fortalecer la capacidad del país para atender la demanda de identificación vehicular.
La mora en la entrega de placas se ha prolongado durante varios años. El problema comenzó en mayo de 2023, cuando se agotaron las existencias para vehículos particulares. Posteriormente, la escasez también afectó a los propietarios de motocicletas.
La entrega se desarrollará de manera gradual y ordenada, por lo que los propietarios de vehículos deberán estar pendientes de las disposiciones que establezca el Instituto de la Propiedad para la distribución de las nuevas matrículas. Se prevé que al cabo de un año de entregas, todos los conductores tendrán sus nuevas láminas.
El principal desafío será atender el rezago superior a 1.1 millones de placas y garantizar que la producción y entrega respondan a la demanda acumulada de los conductores hondureños.
Durante 2025 y los primeros meses de 2026, los retrasos en los procesos de contratación impidieron concretar las fechas anunciadas para normalizar el suministro.
La deuda acumulada supera los 1.1 millones de placas, por lo que la fabricación nacional y la distribución gradual serán determinantes para reducir el rezago.
Con el inicio de las entregas previsto para el 4 de noviembre, las autoridades buscan avanzar hacia la normalización del registro vehicular y sustituir progresivamente los mecanismos provisionales utilizados por los conductores durante la escasez.
La distribución se realizará de manera ordenada, aunque los propietarios deberán estar atentos a las disposiciones que emita el Instituto de la Propiedad sobre el procedimiento para recibir sus placas.
En junio de 2025, LA PRENSA documentó que el IP había emitido 526,830 permisos provisionales, de los cuales 237,967 correspondían a automóviles y 288,863 a motocicletas. Para entonces, la licitación internacional convocada en enero de ese año continuaba sin adjudicarse, pese a las promesas oficiales de normalizar el suministro.
La situación se agravó durante los meses siguientes. En mayo de 2026, una investigación de LA PRENSA, sustentada en información oficial obtenida mediante la solicitud SOL-IP-1171-2026, estableció que 867,028 vehículos circulaban sin placas metálicas en Honduras, entre ellos 376,528 automóviles y 490,500 motocicletas.
San Pedro Sula también acumulaba un importante rezago: 66,520 automóviles y 36,841 motocicletas carecían de placas físicas, para un total de 103,361 unidades. El mismo informe reveló que el IP había generado 2,677,018 permisos provisionales para los vehículos afectados, debido a las renovaciones periódicas de estos documentos.
El proyecto contempla el suministro de aproximadamente 2.9 millones de kits de placas, incluyendo tecnología de identificación por radiofrecuencia (RFID). Este mecanismo permitirá verificar electrónicamente la identificación de los vehículos mediante lectores autorizados instalados en puntos de control.
Sin embargo, el inicio de las entregas no significará que todos los propietarios recibirán inmediatamente sus placas. En septiembre, autoridades del IP estimaron que reducir la mora acumulada tomaría alrededor de un año, por lo que el proceso anunciado para noviembre representa apenas el comienzo de la normalización del servicio.