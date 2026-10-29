Un año tomará ponerse al día con la entrega de placas metálicas

Tegucigalpa, Honduras. Después de casi cuatro años de espera, Honduras se prepara para decir adiós a las placas de papel. El Instituto de la Propiedad (IP) comenzará el próximo 4 de noviembre la entrega gradual y ordenada de las primeras placas metálicas para vehículos y motocicletas. El inicio de las entregas marca un avance en el proceso para resolver la mora acumulada desde mayo de 2023, cuando se agotaron las placas metálicas para vehículos particulares y los propietarios tuvieron que recurrir a permisos provisionales y otros mecanismos de identificación vehicular. La reactivación del suministro se acompaña de la fabricación nacional de placas en Tegucigalpa, un proceso que incorpora tecnología de la empresa alemana Tönnjes y mano de obra hondureña capacitada. El presidente Nasry Asfura participó en el inicio de la producción, que también busca impulsar la generación de empleos directos e indirectos y fortalecer la capacidad del país para atender la demanda de identificación vehicular.

La mora en la entrega de placas se ha prolongado durante varios años. El problema comenzó en mayo de 2023, cuando se agotaron las existencias para vehículos particulares. Posteriormente, la escasez también afectó a los propietarios de motocicletas. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse La entrega se desarrollará de manera gradual y ordenada, por lo que los propietarios de vehículos deberán estar pendientes de las disposiciones que establezca el Instituto de la Propiedad para la distribución de las nuevas matrículas. Se prevé que al cabo de un año de entregas, todos los conductores tendrán sus nuevas láminas. El principal desafío será atender el rezago superior a 1.1 millones de placas y garantizar que la producción y entrega respondan a la demanda acumulada de los conductores hondureños.

Durante 2025 y los primeros meses de 2026, los retrasos en los procesos de contratación impidieron concretar las fechas anunciadas para normalizar el suministro.