DPI recupera 396 carros y motocicletas robados en Tegucigalpa

Francisco Morazán, Honduras. La Dirección Policial de Investigaciones (DPI) reportó la recuperación de 396 automotores con reporte de robo en Tegucigalpa, de un total de 728 casos registrados en la capital.
"En lo que va de 2026, hemos recuperado 316 motocicletas y 80 vehículos reportados como robados en Tegucigalpa. Además, registramos más de 30 detenidos por este delito", informó la DPI en su cuenta de X.
Según las estadísticas policiales, en la capital se han reportado 606 motocicletas robadas, de las cuales 316 fueron recuperadas. Asimismo, de los 122 vehículos reportados como robados, las autoridades lograron recuperar 80.
La institución indicó que estos resultados son producto de las investigaciones, labores de seguimiento y operativos realizados por agentes del Departamento de Delitos Contra la Propiedad, con el objetivo de localizar los automotores sustraídos y dar respuesta a las víctimas.
Recuperamos 396 vehículos y motocicletas con reporte de robo en la capitalEn lo que va de 2026, hemos recuperado 316 motocicletas y 80 vehículos reportados como robados en Tegucigalpa. Además, registramos más de 30 detenidos por este delito. https://t.co/jm3HNMs6xv— Dirección Policial de Investigaciones (DPI) (@dpi_honduras) October 26, 2026
La DPI también informó que algunos vehículos y motocicletas recuperados permanecen en predios policiales del sector de Jícaro Galán, debido a que sus propietarios no han completado los trámites para retirarlos.
La Policía Nacional instó a las personas afectadas a realizar las gestiones correspondientes para recuperar sus vehículos.