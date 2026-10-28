DPI recupera 396 carros y motocicletas robados en Tegucigalpa

Francisco Morazán, Honduras. La Dirección Policial de Investigaciones (DPI) reportó la recuperación de 396 automotores con reporte de robo en Tegucigalpa, de un total de 728 casos registrados en la capital.

"En lo que va de 2026, hemos recuperado 316 motocicletas y 80 vehículos reportados como robados en Tegucigalpa. Además, registramos más de 30 detenidos por este delito", informó la DPI en su cuenta de X.

Según las estadísticas policiales, en la capital se han reportado 606 motocicletas robadas, de las cuales 316 fueron recuperadas. Asimismo, de los 122 vehículos reportados como robados, las autoridades lograron recuperar 80.