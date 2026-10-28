Olimpia vuelve a decepcionar y se queda sin final de Copa Centroamericana

Tegucigalpa, Honduras-.

¡Nuevo fracaso internacional para el Olimpia! El León volvió a decepcionar en el plano internacional y quedó eliminado en las semifinales de la Copa Centroamericana 2026 tras empatar 2-2 ante el Cartaginés de Costa Rica la noche de este miércoles en el estadio Nacional Chelato Uclés de Tegucigalpa. El conjunto merengue no pudo remontar la desventaja sufrida en el partido de ida y se despidió del torneo con un marcador global de 2-3. Ante un marco impresionante de aficionados que llenaron las gradas del coloso capitalino, Olimpia tenía la obligación de remontar el 1-0 encajado en Costa Rica para mantener vivo el sueño de conquistar la corona regional. La expectativa era enorme entre los seguidores olimpistas, que llegaron con la ilusión de ver a su equipo dar un golpe de autoridad y meterse en la gran final. Sin embargo, el desenlace terminó convirtiéndose en una noche amarga para el olimpismo.

El resultado representa un duro golpe para el equipo más laureado del fútbol hondureño y un nuevo fracaso en el escenario internacional. Olimpia tenía la oportunidad de responder ante su gente, pero fue incapaz de cerrar la eliminatoria a su favor y terminó viendo cómo Cartaginés celebraba el boleto a la final en territorio hondureño. El inicio del encuentro alimentó las esperanzas de la afición merengue. Olimpia salió decidido a buscar el gol y encontró la ventaja al minuto 11, cuando un mal despeje del guardameta Kevin Briceño dejó el balón servido y el defensor Luis Olivas terminó enviándolo al fondo de su propia portería. El autogol permitió que el León igualara momentáneamente el marcador global y desatara la euforia en el estadio Nacional. El conjunto albo continuó buscando el segundo tanto y llegó a celebrar otra anotación por medio de Emanuel Hernández, pero la acción fue invalidada tras una revisión arbitral por una mano de Jorge Benguché en la jugada previa. Esa decisión frenó la celebración olimpista y mantuvo abierta una eliminatoria que todavía tenía mucho por resolver. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Cartaginés aprovechó la oportunidad para golpear en un momento clave. Al minuto 36, Joaquín Alonso Hernández apareció en el segundo palo y conectó una volea para vencer a Edrick Menjívar y establecer el 1-1 en el partido. El tanto devolvió la ventaja global al conjunto costarricense y obligó a Olimpia a buscar más anotaciones para seguir soñando con la clasificación.

EL LEÓN FUE REMATADO

En la segunda parte, el León salió nuevamente con la obligación de atacar. La insistencia tuvo recompensa al minuto 52, cuando Jorge Benguché aprovechó un grave error del portero Briceño en la salida, le ganó el balón por arriba y lo mandó al fondo de las redes para colocar el 2-1. La anotación hizo estallar el Nacional y devolvió la ilusión a los aficionados, pues Olimpia volvía a acercarse a la remontada.

Con ese resultado, el conjunto hondureño quedó a un gol de cambiar el destino de la eliminatoria. Los albos se volcaron al ataque, generaron aproximaciones y buscaron por distintas vías la anotación que les permitiera alcanzar la final. Benguché tuvo oportunidades, Edwin Rodríguez intentó generar peligro por las bandas y la afición empujó al equipo en busca de la clasificación. Pero cuando Olimpia más necesitaba mantener la concentración, Cartaginés encontró el golpe definitivo. En el tiempo agregado, al minuto 90+2, Giancarlo Castro aprovechó una salida de Menjívar y marcó el 2-2 que apagó las esperanzas del León. El tanto fue un balde de agua fría para los olimpistas y terminó de inclinar la eliminatoria a favor del equipo costarricense.

La eliminación supone una enorme decepción para una institución acostumbrada a pelear por títulos y que tenía la obligación de responder en una noche decisiva ante su propia afición. Aunque el León consiguió marcar dos goles, no pudo sostener la ventaja ni encontrar la anotación necesaria para completar la remontada. Mientras Cartaginés celebra su clasificación, Olimpia deberá asumir las consecuencias de una eliminación dolorosa. El León se queda sin ser finalista de la Copa Centroamericana que perseguía y su afición termina la noche con frustración, después de acudir masivamente al estadio con la esperanza de celebrar una clasificación que nunca llegó.

FICHA TÉCNICA.

2. Olimpia: Édrick Menjívar; Félix García, Clinton Bennett, Emanuel Hernández, Kevin Guity (Axel Maldonado, m.87); Jack Baptiste (José García, m.83), Jorge Álvarez (Cristian Canales, m.87), Edwin Rodríguez, Nicolás Dibble, Imanol Henríquez (Brayan Cortés, m.83) y Jorge Benguché. Entrenador: Eduardo Espinel. 2. Cartaginés: Kevin Briceño; Luis Flores, Carlos Barahona, Diego Mesén, Luis Olivas; Manuel Morán, Douglas López (Bernald Alfaro, m.67), Juan Gaete (Yael López, m.67), Joaquín Alonso Hernández; Diego González (Johan Cortés, m.79) y Gian Mauro Morera (Geancarlo Castro, m.67).