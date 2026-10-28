  1. Inicio
  2. · Sucesos

Capturan a hondureño acusado de matar al amante de su pareja en Trujillo, Colón

Un hombre de 46 años fue detenido en Santa Fe, Colón, como sospechoso de matar a Óscar Adonay Doray Mejía. La Policía investiga un posible móvil pasional

Capturan a hondureño acusado de matar al amante de su pareja en Trujillo, Colón

El hombre de 46 años fue detenido en la aldea Plan Grande, Santa Fe, Colón, como sospechoso del homicidio de Óscar Adonay Doray Mejía.

Colón, Honduras. Un hombre fue detenido por agentes por la Policía Nacional, señalado como sospechoso de matar a Óscar Adonay Doray Mejía, de 46 años, en la aldea Plan Grande, municipio de Santa Fe, Colón.

De acuerdo con la información preliminar de la Policía Nacional, el hecho violento habría tenido como origen una discusión de índole personal. El comisario David Eduardo Torres Ochoa, jefe de la UMEP-19 en Trujillo, indicó que las primeras indagaciones apuntan a un posible móvil pasional, aunque las circunstancias continúan bajo investigación.

La alerta policial se recibió tras el reporte de un hombre sin vida en la vía pública, en la carretera que conduce de la aldea Betulia hacia la aldea Balfate. Una patrulla se desplazó al lugar, verificó el hecho y activó la búsqueda del presunto responsable.

Dan de baja a policía Victoria Irías por hacer videos de TikTok con uniforme

Según el informe policial, los agentes organizaron dos equipos para localizar al sospechoso, quien fue ubicado y detenido en la aldea Plan Grande cuando presuntamente intentaba abandonar el sector. El comisario señaló que la captura se produjo aproximadamente una hora después del hecho.

Durante el procedimiento, los policías decomisaron una pistola que, según las autoridades, habría sido utilizada en el crimen. El arma y los demás indicios serán remitidos a las autoridades competentes para contribuir con las diligencias investigativas.

La víctima, Óscar Adonay Doray Mejía, era originario de Roatán y residía en la aldea Plan Grande. Según la información proporcionada por la Policía Nacional, tenía 46 años y se dedicaba a labores de pesca y agricultura.

El detenido, también de 46 años y originario de Trujillo, Colón, sería puesto a disposición de la Fiscalía del Ministerio Público en ese municipio, mientras continúan las investigaciones para esclarecer el homicidio.

app IOS diez

Descarga nuestra app

Lleva toda la información contigo, disponible para Android y iPhone.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias