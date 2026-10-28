Capturan a hondureño acusado de matar al amante de su pareja en Trujillo, Colón

Colón, Honduras. Un hombre fue detenido por agentes por la Policía Nacional, señalado como sospechoso de matar a Óscar Adonay Doray Mejía, de 46 años, en la aldea Plan Grande, municipio de Santa Fe, Colón.

De acuerdo con la información preliminar de la Policía Nacional, el hecho violento habría tenido como origen una discusión de índole personal. El comisario David Eduardo Torres Ochoa, jefe de la UMEP-19 en Trujillo, indicó que las primeras indagaciones apuntan a un posible móvil pasional, aunque las circunstancias continúan bajo investigación.

La alerta policial se recibió tras el reporte de un hombre sin vida en la vía pública, en la carretera que conduce de la aldea Betulia hacia la aldea Balfate. Una patrulla se desplazó al lugar, verificó el hecho y activó la búsqueda del presunto responsable.