Capturan a hondureño acusado de matar al amante de su pareja en Trujillo, Colón

Colón, Honduras. Un hombre fue detenido por agentes por la Policía Nacional, señalado como sospechoso de matar a Óscar Adonay Doray Mejía, de 46 años, en la aldea Plan Grande, municipio de Santa Fe, Colón.
De acuerdo con la información preliminar de la Policía Nacional, el hecho violento habría tenido como origen una discusión de índole personal. El comisario David Eduardo Torres Ochoa, jefe de la UMEP-19 en Trujillo, indicó que las primeras indagaciones apuntan a un posible móvil pasional, aunque las circunstancias continúan bajo investigación.
La alerta policial se recibió tras el reporte de un hombre sin vida en la vía pública, en la carretera que conduce de la aldea Betulia hacia la aldea Balfate. Una patrulla se desplazó al lugar, verificó el hecho y activó la búsqueda del presunto responsable.
Según el informe policial, los agentes organizaron dos equipos para localizar al sospechoso, quien fue ubicado y detenido en la aldea Plan Grande cuando presuntamente intentaba abandonar el sector. El comisario señaló que la captura se produjo aproximadamente una hora después del hecho.
Durante el procedimiento, los policías decomisaron una pistola que, según las autoridades, habría sido utilizada en el crimen. El arma y los demás indicios serán remitidos a las autoridades competentes para contribuir con las diligencias investigativas.
La víctima, Óscar Adonay Doray Mejía, era originario de Roatán y residía en la aldea Plan Grande. Según la información proporcionada por la Policía Nacional, tenía 46 años y se dedicaba a labores de pesca y agricultura.
El detenido, también de 46 años y originario de Trujillo, Colón, sería puesto a disposición de la Fiscalía del Ministerio Público en ese municipio, mientras continúan las investigaciones para esclarecer el homicidio.