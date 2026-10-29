El mar se traga más casas en colonia Dios con Nosotros de La Ceiba

La Ceiba, Honduras. Una delegación interinstitucional integrada por autoridades de la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco), el Comité de Emergencia Municipal (Codem) y la Gobernación Política de Atlántida realizó este día una inspección de campo en la colonia Dios con Nosotros, en la ciudad de La Ceiba, tras registrarse una severa emergencia derivada de la erosión costera.

De acuerdo con los datos recabados en el lugar, unas 75 familias se encuentran actualmente en riesgo, mientras que el avance implacable del mar ha destruido unas 25 viviendas en el último año, de las cuales tres fueron arrasadas durante los últimos días, dejando a varias estructuras más con daños parciales por el fuerte oleaje que ya se tragó la playa.

La magnitud del desastre ha obligado a los afectados a buscar refugio temporal. “Pedimos que no nos abandonen, que las autoridades nos ayuden. Son varias casas las que se ha llevado mar el y las familias han tenido que refugiarse en viviendas de vecinos, mientras otras están damnificadas en la iglesia”, aseguró con angustia Alejandrina Esteban, una habitante del sector.