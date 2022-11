El mar se “traga” playas de Bajamar

A golpes de la naturaleza, este pescador ha entendido que hay fuerzas contra las que es difícil luchar. El mar no solo es impetuoso e impredecible, se adentra a tierra firme sin pedir permiso, y por lo general sin avisar.

Carlos Alberto Jiménez ve su pequeña casa a la orilla del mar pender literalmente de un hilo. Como última medida ha puesto láminas sujetas con algunas piedras donde las olas chocan, porque de no ser por eso ya estaría en la calle.

Junto con todos sus vecinos ha venido lidiando y conviviendo con los destrozos que el mar les asesta cada vez que quiere, pero asegura que harán lo máximo por no dejarlo ganarles.Prácticamente el poderoso azul se ha tragado su playa, vital para el turismo y la pesca, dos de sus principales medios de subsistencia.

Nativo de la comunidad predominantemente garífuna, Jiménez, uno de los pocos mestizos que viven en la aldea, señaló a LA PRENSA Premium los esfuerzos que han hecho los pobladores en conjunto con la alcaldía de Puerto Cortés para intentar “torcerle el brazo al mar”.

“Estamos en la lucha con el patronato, las fuerzas vivas de la comunidad y la municipalidad de Puerto Cortés. Juntos iniciamos este proyecto de las piedras para que no siga el mar avanzando ni comiendo. Si no fuese por esta ayuda ya no tuviéramos ni carretera”, expuso.