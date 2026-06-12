Erosión costera amenaza la playa de Corozal y pone en alerta a autoridades

Personal de la regional de la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco), del Comité de Emergencia Municipal (Codem) de la municipalidad ceibeña y expertos en biología marina realizaron una inspección técnica en la comunidad garífuna de Corozal, jurisdicción de La Ceiba, en el norte de Honduras, ante la creciente preocupación por el avance del mar.
Aunque por ahora no se reportan daños en viviendas ni en calles aledañas a la zona turística, el oleaje ha provocado una notable pérdida de playa y amenaza la infraestructura costera.
Josué Cruz, representante de Copeco, informó que se elaborará un informe técnico para el Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos) de Copeco, con el objetivo de definir una respuesta institucional.
"Estamos en el lugar observando el oleaje y vamos a realizar un informe para enviarlo a Cenaos para ver qué se puede hacer y dar una respuesta", dijo Cruz.
Hasta ahora solo se han reportado afectaciones en la comunidad de Corozal y no hay información de otros sitios, informaron las autoridades.
"No hay daños en las calles ni en vivienda das solo que parte de las playas se han perdido debido al avance del mar. También nos acompaño el departamento de planeamiento urbano y catastro para constatar daños" dijo por su parte Edgardo Amaya del Codem.
Amaya señaló, además, que la alcaldía analiza la construcción de espigones como medida de mitigación. Sin embargo, advirtió que es necesario realizar un estudio de batimetría previo para comprender la morfología y las corrientes marinas de la zona antes de ejecutar cualquier obra.
Las autoridades se mantienen monitoreando el comportamiento del oleaje para salvaguardar a los habitantes de esta comunidad.