Erosión costera amenaza la playa de Corozal y pone en alerta a autoridades

La Ceiba, Atlántida

Personal de la regional de la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco), del Comité de Emergencia Municipal (Codem) de la municipalidad ceibeña y expertos en biología marina realizaron una inspección técnica en la comunidad garífuna de Corozal, jurisdicción de La Ceiba, en el norte de Honduras, ante la creciente preocupación por el avance del mar. Aunque por ahora no se reportan daños en viviendas ni en calles aledañas a la zona turística, el oleaje ha provocado una notable pérdida de playa y amenaza la infraestructura costera.

Josué Cruz, representante de Copeco, informó que se elaborará un informe técnico para el Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos) de Copeco, con el objetivo de definir una respuesta institucional. "Estamos en el lugar observando el oleaje y vamos a realizar un informe para enviarlo a Cenaos para ver qué se puede hacer y dar una respuesta", dijo Cruz.