La app de LA PRENSA ahora permite guardar contenido y escuchar noticias

San Pedro Sula, Honduras

LA PRENSA, el diario líder de Honduras, continúa fortaleciendo su ecosistema digital con la incorporación de nuevas funcionalidades en su aplicación móvil, que puedes descargar en iOS y Android, orientadas a ofrecer una experiencia más personalizada, accesible e interactiva para sus lectores. Entre las novedades que ya pueden experimentar los usuarios destacan la opción de guardar contenido, la escucha de noticias en formato audio, el ajuste del tamaño de letra y mejoras en las fotogalerías.

Guardados: contenido disponible cuando el usuario lo necesite

Una de las principales novedades es la función de Guardados (Bookmarks), que permite a los usuarios almacenar notas y fotogalerías directamente desde la aplicación para consultarlas más adelante. El contenido guardado se centraliza en un apartado específico dentro del perfil del usuario, facilitando la organización y el acceso rápido a publicaciones de interés.

Aunque el botón de guardado es visible para todos los usuarios, la funcionalidad está disponible únicamente para usuarios registrados o suscriptores de LA PRENSA. Cuando una persona no registrada intenta utilizarla, la aplicación despliega un mensaje invitándola a registrarse o suscribirse.

Noticias en audio para una experiencia más flexible

La aplicación también incorpora un botón para escuchar noticias en formato audio, una alternativa pensada para quienes prefieren consumir información mientras realizan otras actividades. La funcionalidad mejora la accesibilidad y responde a nuevas formas de consumo de contenido digital. Además, representa un beneficio adicional para los suscriptores de LA PRENSA, quienes pueden acceder a la reproducción completa de las notas. El botón es visible para todos los usuarios. Sin embargo, quienes no estén suscritos podrán escuchar únicamente el primer párrafo de cada artículo. A partir de ese punto, se activará un mensaje de suscripción. Los usuarios suscriptores tendrán acceso total al contenido y podrán pausar, reanudar o reiniciar la reproducción según sus preferencias.

Lectura personalizada con ajuste de tamaño de letra

Como parte de las mejoras enfocadas en la experiencia del usuario, la aplicación de LA PRENSA permite ahora modificar el tamaño de la letra dentro de las notas informativas. La herramienta ofrece tres opciones de tamaño y mantiene la configuración seleccionada en futuras lecturas, permitiendo una experiencia consistente en toda la aplicación. La funcionalidad está disponible para todos los usuarios, independientemente de su tipo de acceso.

Fotogalerías más dinámicas e interactivas

Las fotogalerías también reciben mejoras significativas dentro de la aplicación móvil. Los usuarios pueden ampliar las imágenes mediante zoom y desplazarse entre fotografías de manera continua, características que actualmente no están disponibles en el sitio web. Estas funciones permiten una navegación más fluida y una mejor exploración del contenido visual.