Taxis VIP y de plataformas como Uber: 15 claves sobre el conflicto y los acuerdos

1. ¿Cuál era el problema?Los taxis VIP y los conductores que trabajan mediante plataformas como Uber e InDrive operan en Honduras sin una regulación específica que reconozca formalmente esa modalidad de transporte.
2. ¿Por qué se les consideraba ilegales?Aunque los conductores están registrados en aplicaciones digitales o en organizaciones de transporte ejecutivo, sus vehículos no aparecen inscritos ante el Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) como unidades autorizadas para trasladar pasajeros.
3. ¿Qué estaba haciendo el IHTT?Los inspectores comenzaron a decomisar vehículos y a imponer multas de hasta 11,000 lempiras a conductores que prestaban el servicio ejecutivo sin contar con los permisos establecidos en la actual Ley de Transporte Terrestre.
4. ¿Qué provocaron los decomisos?Las acciones del IHTT generaron protestas, paralizaciones y amenazas de tomas de carreteras por parte de los conductores, quienes denunciaron que las autoridades les estaban impidiendo ejercer una actividad de la que dependen miles de familias.
5. ¿Cuántas personas trabajan en esta modalidad?La Asociación de Transporte Ejecutivo de Honduras estima que alrededor de 15,000 personas se dedican en el país al traslado de pasajeros mediante Uber, InDrive, taxis VIP y otros servicios ejecutivos.
6. ¿Qué exigen los conductores de plataformas?Los transportistas piden que el Estado reconozca legalmente su actividad, establezca requisitos claros para operar y termine con los decomisos y multas mientras se construye una normativa específica.
7. ¿Qué ocurrió con los vehículos decomisados?Tras la intervención del Congreso Nacional y del Ejecutivo, se ordenó la devolución de las unidades retenidas. Según la Comisión de Transporte, la mayoría de los vehículos ya fue entregada y solamente quedaban cinco pendientes de ser reclamados.
8. ¿Qué pasó con las multas?Las sanciones económicas de 11,000 lempiras y los nuevos decomisos quedaron suspendidos temporalmente por un periodo de seis meses, mientras avanzan las conversaciones para encontrar una solución legal.
9. ¿Qué acordó el Congreso Nacional?El presidente del Legislativo, Tomás Zambrano, y la Comisión de Transporte, Vivienda y Urbanismo acordaron instalar mesas de trabajo con representantes de taxis VIP, Uber, InDrive, taxistas tradicionales y autoridades del IHTT.
10. ¿Cuál es el objetivo de las mesas?Las reuniones buscarán elaborar un régimen que permita registrar, controlar y regular a los conductores de plataformas, con requisitos relacionados con la seguridad, el estado de los vehículos, las tarifas y la calidad del servicio.
11. ¿Por qué protestaron los taxistas tradicionales?Las organizaciones del taxismo convencional temen que la legalización de Uber, InDrive y los taxis VIP reduzca sus ingresos y otorgue ventajas a conductores que no han pagado concesiones ni cumplido los mismos trámites exigidos por el Estado.
12. ¿Qué reclaman los taxis convencionales?Los dirigentes piden que se respeten las concesiones que adquirieron legalmente y que cualquier regulación imponga condiciones equitativas, para evitar una competencia desigual entre taxis autorizados y vehículos particulares.
13. ¿Qué plantea el Congreso para ambos sectores?La Comisión de Transporte sostiene que no pretende desplazar al taxismo tradicional, sino crear un modelo en el que ambas modalidades puedan coexistir, trabajar legalmente y ofrecer diferentes alternativas de movilidad a la población.
14. ¿Habrá reformas a la ley?Los diputados analizan modificar la Ley de Transporte Terrestre para incorporar formalmente el transporte por aplicaciones. También se estudian créditos, subsidios o mecanismos de compensación para que los taxistas tradicionales modernicen sus unidades y servicios.
15. ¿A qué acuerdo llegaron finalmente?Los conductores ejecutivos y los taxistas tradicionales aceptaron suspender las protestas y tomas de carreteras. A cambio, el Congreso mantendrá congelados los decomisos y las multas, continuará devolviendo los vehículos retenidos y reanudará las reuniones hasta alcanzar una regulación definitiva.