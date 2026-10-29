A audiencia de declaración de imputado exmiembros de la extinta Comisión Permanente y Edis Moncada

Tegucigalpa. Este jueves, los exintegrantes de la extinta Comisión Permanente y el exgerente de la Empresa Nacional de Artes Gráficas (Enag), Edis Moncada, se presentarán a audiencia de declaración de imputado.

La audiencia está programada para las 10:00 am en la Sala VI del Tribunal de Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. Todos los señalados se presentarán de forma voluntaria, a excepción de Luis Redondo, quien tiene una orden de captura. En el caso de Edis Moncada, se suspendió su orden de captura y alerta internacional.

El requerimiento fiscal, interpuesto semanas atrás, involucra a un total de 14 personas, entre exdiputados y exfuncionarios, a quienes se les señala por 21 delitos relacionados con el ejercicio de sus funciones públicas.

El 15 de octubre, el Ministerio Público (MP) presentó un requerimiento fiscal contra Luis Redondo y 12 diputados de la extinta comisión permanente del Congreso Nacional por presuntamente integrar de forma ilegal ese órgano legislativo en 2025 y aprobar decisiones electorales sin contar con un quorum legal.

Horas antes de la audiencia, el expresidente Manuel Zelaya Rosales publicó un comunicado de la Secretaría de Comunicaciones y Prensa del Partido Libertad y Refundación (Libre), en el que convocan a toda su militancia a movilizarse este jueves 29 de octubre a las 10:00 a.m. a las instalaciones de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para apoyar a sus parlamentarios, denunciando que sus compañeros son víctimas de una presunta "persecución política por parte del Partido Nacional".