Interpol coordina captura internacional de Luis Redondo y Edis Moncada

Tegucigalpa, Honduras. La Interpol coordina con las autoridades hondureñas las acciones para localizar y capturar al expresidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, luego de que la Policía Nacional recibiera los oficios judiciales para ejecutar la orden de captura emitida en su contra y contra el exgerente de la Enag, Edis Moncada.

Rommel Martínez, viceministro de Seguridad, confirmó que Honduras solicitó la emisión de una nota roja para facilitar la localización y captura de Luis Redondo fuera del territorio nacional, como parte de las gestiones para hacer efectiva la orden judicial emitida en su contra.

“Esto se hizo desde el momento en que se recibieron los oficios”, explicó Martínez ante periodistas en Casa Presidencial. Añadió que la solicitud se canalizó desde la Oficina Central Nacional de Interpol de Honduras hacia la sede del organismo internacional, ubicada en Lyon, Francia.

La gestión busca ampliar el alcance de las diligencias policiales mediante los mecanismos de cooperación internacional, con el propósito de ubicar al exfuncionario si se encuentra fuera de Honduras y facilitar su detención conforme al requerimiento judicial.

La semana pasada, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) emitió una orden de captura contra Luis Redondo, después de que la jueza natural, magistrada Anny Ochoa, admitiera el requerimiento fiscal presentado por el Ministerio Público.

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De acuerdo con la acusación, a Luis Redondo se le imputan los presuntos delitos de perturbación ilícita contra el funcionamiento de las instituciones, dos delitos de violación de los deberes de los funcionarios y usurpación de funciones. Las imputaciones deberán seguir el curso del proceso judicial correspondiente.

Las autoridades también gestionan ante Interpol la localización del exgerente de la Empresa Nacional de Artes Gráficas (Enag), Edis Moncada, contra quien igualmente se emitió una orden de captura. Según Martínez, las solicitudes buscan facilitar la detención internacional de ambos exfuncionarios.

El viceministro sostuvo que toda persona señalada por hechos que podrían constituir delitos debe responder ante la justicia, independientemente de sus características personales. “Tarde o temprano la justicia tiene que hacer responder a cualquier ciudadano”, manifestó, mientras continúan las coordinaciones para ejecutar las órdenes de captura.