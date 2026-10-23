Orden de captura contra Luis Redondo y Edis Antonio Moncada

Tegucigalpa. La Corte Suprema de Justicia (CSJ) emitió una orden de captura contra el expresidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, y contra el exdirector de la Empresa Nacional de Artes Gráficas (ENAG), Edis Antonio Moncada Eguigure, en el marco de la causa abierta por delitos imputados a los miembros de la Comisión Permanente.

El caso, que envuelve al expresidente del Legislativo, Luis Redondo, contempla un total de 21 delitos distribuidos entre 14 imputados por diversas decisiones adoptadas durante su gestión.

La defensa legal de Redondo manifestó que se presentará ante las instalaciones del máximo tribunal del país para conocer los pormenores del proceso.

La Fiscalía acusa a Redondo de perturbación ilícita contra el funcionamiento de las instituciones, usurpación de funciones y dos delitos de violación de los deberes de los funcionarios, por actuaciones durante su gestión al frente de la Comisión Permanente.

Según el Código Penal, la perturbación ilícita contempla penas de tres a seis años de prisión, mientras que la usurpación de funciones establece de uno a cuatro años. La violación de los deberes de los funcionarios contempla inhabilitación especial de tres a seis años.