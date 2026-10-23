Orden de captura contra Luis Redondo y Edis Antonio Moncada

Tegucigalpa. La Corte Suprema de Justicia (CSJ) emitió una orden de captura contra el expresidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, y contra el exdirector de la Empresa Nacional de Artes Gráficas (ENAG), Edis Antonio Moncada Eguigure, en el marco de la causa abierta por delitos imputados a los miembros de la Comisión Permanente.
El caso, que envuelve al expresidente del Legislativo, Luis Redondo, contempla un total de 21 delitos distribuidos entre 14 imputados por diversas decisiones adoptadas durante su gestión.
La defensa legal de Redondo manifestó que se presentará ante las instalaciones del máximo tribunal del país para conocer los pormenores del proceso.
La Fiscalía acusa a Redondo de perturbación ilícita contra el funcionamiento de las instituciones, usurpación de funciones y dos delitos de violación de los deberes de los funcionarios, por actuaciones durante su gestión al frente de la Comisión Permanente.
Según el Código Penal, la perturbación ilícita contempla penas de tres a seis años de prisión, mientras que la usurpación de funciones establece de uno a cuatro años. La violación de los deberes de los funcionarios contempla inhabilitación especial de tres a seis años.
Cuestionamientos
La Comisión Permanente, encabezada por Redondo, protagonizó varias controversias políticas, entre ellas el nombramiento interino de Johel Zelaya como fiscal general y Mario Morazán como fiscal general adjunto.
La oposición cuestionó esas designaciones al considerar que correspondían al pleno de los 128 diputados y no a una comisión integrada por nueve legisladores. Otra actuación polémica ocurrió durante las elecciones generales del 30 de noviembre de 2025, cuando la Comisión Permanente anunció que no validaría los resultados electorales y se pronunció sobre los plazos legales y la declaratoria del Consejo Nacional Electoral (CNE).
La instancia también conoció solicitudes de ascensos policiales y militares, ordenó elaborar informes sobre la legalidad de las autoconvocatorias de diputados opositores y dispuso publicar en La Gaceta resoluciones relacionadas con su instalación y funcionamiento.
Acusados
La diputada Luz Angélica Smith Mejía enfrenta acusaciones por falsificación de documentos públicos, usurpación de funciones y violación de los deberes de los funcionarios.
Por los mismos delitos fueron acusados los diputados de Libre Hugo Noé Pino, Fabricio Sandoval, Kritza Pérez, Linda Donaire, Scherly Arriaga y Edgardo Casaña, así como los excongresistas Carlos Raudales, Karen Martínez, Juan Barahona, Silvia Ayala y Osman Chávez. También figura Edis Moncada, exgerente de la Empresa Nacional de Artes Gráficas (Enag), acusado de violación de los deberes de los funcionarios.