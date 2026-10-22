Samuel Santos declara ante Fiscalía por denuncia sobre falta de atención a paciente

Tegucigalpa, Honduras. El presidente del Colegio Médico de Honduras (CMH), Samuel Santos, compareció como testigo ante el Ministerio Público este jueves 22 de octubre, en una investigación relacionada con el paro de labores sanitarias y la presunta falta de atención a un paciente oftalmológico.

El dirigente declaró ante la Fiscalía Especial de Derechos Humanos (FEDH) y explicó que, por los términos utilizados durante la diligencia, considera que el caso podría estar relacionado con un derechohabiente del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).

“Lo que pude entenderle a la fiscal es que este es un caso del Seguro Social por temáticas que ella tocó; porque derechohabiente es del Seguro Social, y esa palabra no se usa en la Secretaría de Salud”, manifestó Santos.

El presidente del CMH aseguró que desconoce aspectos fundamentales de la denuncia, entre ellos la identidad del funcionario sanitario señalado y los detalles específicos de la presunta falta de atención al paciente.

“Yo soy el presidente del Colegio Médico, pero no estoy enterado de todos los pacientes que tienen todos los médicos en Honduras”, expresó al explicar el alcance de su participación como testigo.

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Santos indicó que espera que, una vez avanzadas las diligencias, el Ministerio Público se comunique directamente con el profesional de la salud señalado. “Me imagino que van a llamar a la persona acusada, yo no tengo el conocimiento de quién es”, afirmó.