Samuel Santos defiende las asambleas médicas ante el Ministerio Público

Tegucigalpa, Honduras. El presidente del Colegio Médico de Honduras (CMH), Samuel Santos, compareció este jueves 22 de octubre ante el Ministerio Público, en medio de una investigación relacionada con las asambleas informativas del gremio y las posibles afectaciones a la prestación de los servicios de salud. A su llegada, Santos defendió la legalidad de estas actividades y sostuvo que el derecho a la organización gremial está protegido por la Constitución de la República y los convenios internacionales suscritos por Honduras. El dirigente médico manifestó que desconoce quién presentó la denuncia y cuáles son los hechos específicos que motivaron su citación. Según explicó, el documento que recibió lo identifica como testigo, pero no detalla el origen de la denuncia ni el caso concreto sobre el que debe declarar.

“Una cosa es decir y otra cosa es demostrar”, expresó Santos al ser consultado sobre la posibilidad de que el proceso derive en acusaciones contra integrantes del gremio. Añadió que corresponde a las instancias judiciales determinar si existen elementos que acrediten la comisión de un delito.

Santos defiende la legalidad de las asambleas informativas

El presidente del CMH aseguró que las asambleas informativas se fundamentan en el derecho de organización de los colegios profesionales y en las garantías constitucionales que amparan la actividad gremial y sindical. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Santos argumentó que el Colegio Médico, al igual que otras organizaciones profesionales, tiene una base legal que respalda su funcionamiento y sus mecanismos de organización.

Al ser consultado sobre la continuidad de las asambleas, confirmó que el gremio mantendrá su postura mientras espera una respuesta del Gobierno a las propuestas presentadas en las mesas de diálogo. El dirigente explicó que los médicos plantearon ampliar la participación en las negociaciones para incorporar a representantes de la Secretaría de Finanzas, la Secretaría de Salud, el Servicio Civil, Casa Presidencial y el propio Colegio Médico. “Si se hace como el Colegio Médico lo dice, le aseguro que en 48 horas está resuelto el problema”, afirmó Santos, al referirse a la propuesta de ampliar la mesa de negociación para buscar una salida al conflicto. Sin embargo, señaló que todavía no tienen una nueva convocatoria y que esperan conocer la respuesta de las autoridades gubernamentales a la propuesta presentada por el gremio.

Reclaman salarios pendientes y compromisos incumplidos

Santos también defendió la decisión de mantener las asambleas mientras persistan los reclamos laborales, entre ellos el pago de salarios pendientes a trabajadores de la salud. El presidente del CMH aseguró que el conflicto se arrastra desde febrero y que, durante ese período, se han suscrito acuerdos que, según su versión, no han sido cumplidos por las autoridades.

Santos reconoció que existe una preocupación por el derecho de la población a recibir atención médica, pero sostuvo que el Estado también debe garantizar los derechos laborales de quienes prestan esos servicios.

Investigación busca esclarecer posibles afectaciones a la salud pública

La citación de Santos se produce en medio del conflicto entre el gremio médico y las autoridades gubernamentales por las asambleas informativas y las demandas laborales. La investigación del Ministerio Público busca esclarecer si la suspensión de determinados servicios médicos pudo afectar el derecho de la población a recibir atención sanitaria.