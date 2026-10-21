Samuel Santos comparecerá ante la Fiscalía por denuncia contra asambleas de médicos

Tegucigalpa, Honduras. El presidente del Colegio Médico de Honduras (CMH), Samuel Santos, anunció que comparecerá este jueves ante el Ministerio Público (MP), luego de ser citado por una denuncia relacionada con la suspensión de servicios médicos durante las asambleas informativas del gremio.

“Hoy me tengo que presentar al Ministerio Público porque estoy citado, ya no solo son amenazas, ahora voy citado”, manifestó Santos, quien aseguró que presentará ante los fiscales las pruebas correspondientes para responder a los señalamientos.

El dirigente médico negó que las asambleas informativas tengan motivaciones políticas y sostuvo que las acciones del gremio buscan defender los derechos de los profesionales de la medicina, independientemente de quién esté al frente del Gobierno.

La denuncia fue interpuesta por un ciudadano que señala las afectaciones ocasionadas por la suspensión de los servicios médicos durante las jornadas informativas convocadas por el CMH.

Santos recordó que el gremio ha realizado este tipo de asambleas durante distintas administraciones gubernamentales, incluidas las de la expresidenta Xiomara Castro y el exmandatario Juan Orlando Hernández.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

En medio de la controversia, representantes del gremio médico y el viceministro de Salud, José Miguel Castillo, se encontraban en las instalaciones del CMH para abordar el pago pendiente de salarios al personal médico.

El encuentro se desarrolla en un contexto de reclamos del sector por asuntos laborales, mientras las autoridades y los representantes gremiales mantienen conversaciones sobre las obligaciones salariales pendientes.

Santos afirmó que atenderá la citación del Ministerio Público y presentará sus pruebas. La denuncia busca que se investiguen las afectaciones atribuidas a la suspensión de los servicios médicos durante las asambleas informativas.