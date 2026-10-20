Médicos cumplen 45 días de asambleas y mantienen suspendida la atención no urgente

Tegucigalpa, Honduras. Las asambleas informativas del gremio médico continuarán este miércoles 21 de octubre, cuando los profesionales de la salud cumplirán 45 días consecutivos de protesta sin alcanzar un acuerdo definitivo con el Gobierno sobre sus demandas salariales, situación que afecta a miles de pacientes del sistema sanitario público.

La junta directiva del Colegio Médico de Honduras (CMH) convocó nuevamente a sus agremiados a una asamblea extraordinaria de carácter informativo a nivel nacional, mientras persisten las diferencias con las autoridades sanitarias por los compromisos pendientes.

Entre las principales exigencias del gremio figuran el pago de salarios atrasados, el cumplimiento de la base salarial, la cancelación de reajustes pendientes y el reintegro de médicos despedidos. También reclaman la firma de contratos y la formalización de interinatos.

Haroldo López, vicepresidente del CMH, afirmó que el colegio ha intentado resolver el conflicto mediante reuniones y comunicaciones dirigidas a las autoridades, pero aseguró que los compromisos adquiridos no se han cumplido.

"Estamos con incumplimiento, no ha sido el colegio. Hemos sido pacientes", manifestó López, al cuestionar que, pese a los encuentros sostenidos y los documentos enviados, todavía no exista una solución para los profesionales afectados.

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El dirigente sostuvo que el gremio no ha buscado prolongar las asambleas informativas y señaló que las medidas podrían suspenderse si el Gobierno presenta una propuesta que permita revisar y resolver los casos pendientes.

Uno de los principales puntos de desacuerdo es la cantidad de médicos a quienes se les han regularizado los pagos. Mientras las autoridades sanitarias sostienen que ya cancelaron los salarios al 97% de los galenos, el Colegio Médico mantiene sus cuestionamientos sobre las obligaciones que siguen pendientes.

Según el gremio, 622 médicos contratados bajo las modalidades de contrato e interinato todavía tienen salarios adeudados durante el presente año. Esta diferencia entre las cifras oficiales y las denuncias del CMH ha contribuido a prolongar el conflicto por más de seis semanas.