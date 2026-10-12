Presentan denuncia ante el MP contra médicos que mantienen el paro de labores

Tegucigalpa, Honduras. Una denuncia contra los médicos que mantienen asambleas informativas fue presentada este 12 de octubre ante el Ministerio Público (MP), en medio de la suspensión de servicios de consulta externa y atención especializada en el sistema sanitario público de Honduras.
La acción legal fue interpuesta por Santos Augusto Funes, con el acompañamiento del Observatorio Latinoamericano para los Derechos Humanos y la Democracia (OBLADHED).
En el escrito, Funes señala a los profesionales de la medicina por presunta violación de los derechos humanos, abuso de autoridad y abandono de funciones.
El proceso de denuncia se produce cuando el sistema de salud pública hondureño acumula 35 días de paro de labores , sin una fecha definida para la reanudación de las consultas y citas médicas especializadas.
La suspensión, encabezada por el gremio médico desde el 7 de septiembre, ha mantenido la atención centrada en las áreas de emergencia. Según los datos consignados en el reporte, alrededor de 20.000 pacientes se han quedado sin consulta y unas 3.000 operaciones han sido pospuestas.