Hospital Escuela: más de 20,000 pacientes afectados por las asambleas médicas

Tegucigalpa, Honduras. Alrededor de 20,000 pacientes de la consulta externa del Hospital Escuela han resultado afectados por las asambleas informativas que mantienen a los médicos desde hace 36 días, en reclamo por el pago de salarios atrasados. Darío Zúniga, director del centro asistencial, indicó que la reducción de las atenciones perjudica a millas de personas que necesitan consultas médicas. Zúniga aclaró que, pese a las de los galenos, algunos servicios continúan funcionando para garantizar la atención de pacientes con enfermedades crónicas. Entre ellos está la entrega de recetas y medicamentos a personas con diabetes mellitus, enfermedades cardíacas e hipertensión, quienes necesitan continuar sus tratamientos y no pueden permanecer sin sus fármacos.

En cuanto a las cirugías electivas , el director detalló que el centro asistencial trabaja entre el 50% y el 60% de su capacidad habitual. Actualmente, se opera entre 25 y 30 pacientes al día, cuando normalmente se realiza entre 50 y 60 procedimientos quirúrgicos. Para evitar que más pacientes resulten perjudicados por la reducción de los servicios, Zúniga consideró necesario encontrar una solución a las diferencias entre las autoridades de la Secretaría de Salud ( Sesal ) y el gremio médico. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse "Creo que sí podríamos tener una negociación un poquito más flexible por parte de nuestro Colegio Médico, porque creemos que hay anuencia por parte de los viceministros y por parte del mismo presidente y ministro de Salud en poder resolver esta problemática", dijo el director.