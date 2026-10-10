Asfura inicia compra de equipo avanzado para detectar el cáncer

Houston, Estados Unidos. Nasry Asfura, presidente de Honduras, inició el proceso de adquisición de un equipo médico avanzado para la detección del cáncer y otras enfermedades, luego de conocer las innovaciones tecnológicas de una empresa especializada en diagnóstico por imágenes durante una visita a Houston, Texas, Estados Unidos. La información fue divulgada por Casa Presidencial a través de su cuenta oficial en la red social X, donde informó sobre la visita del mandatario a las instalaciones de United Imaging Healthcare (UIH), empresa dedicada a la fabricación y comercialización de equipos de diagnóstico por imágenes y radioterapia. “Durante su reciente visita a Houston, Texas, Estados Unidos, el Presidente de la República, Nasry Asfura, conoció de primera mano las innovaciones de una empresa especializada en estudios de diagnóstico por imágenes, donde inició el proceso de adquisición de uno de los equipos más avanzados de la región para la detección del cáncer y otras enfermedades”, expresó Casa Presidencial en su publicación.

Durante su reciente visita a Houston, Texas, Estados Unidos, el Presidente de la República, Nasry Asfura, conoció de primera mano las innovaciones de una empresa especializada en estudios de diagnóstico por imágenes, donde inició el proceso de adquisición de uno de los equipos más avanzados de la región para la detección del cáncer y otras enfermedades. — Presidencia de Honduras (@hnpresidencia) October 9, 2026

Asfura Zablah estuvo acompañado por funcionarios de la Secretaría de Salud durante el recorrido por las instalaciones de la compañía, de origen chino, que desarrolla tecnología para estudios médicos y tratamientos de distintas enfermedades. La adquisición del equipo estaría orientada a fortalecer las capacidades de diagnóstico en el sistema sanitario hondureño. Sin embargo, el comunicado de Casa Presidencial no detalló el tipo de tecnología que se pretende comprar, su costo, el centro asistencial donde sería instalado ni el plazo previsto para concretar la adquisición. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Asfura también analiza comprar un hospital

La visita a la empresa tecnológica se produce en un contexto en el que el Gobierno hondureño ha planteado otras medidas para mejorar la atención médica y reducir la presión sobre los hospitales públicos.

A inicios de octubre, el presidente informó que analiza la posibilidad de adquirir un hospital que actualmente se encuentra en funcionamiento, con el propósito de descongestionar el Hospital Escuela, uno de los principales centros asistenciales del país. El mandatario explicó el 1 de octubre que, de concretarse la compra, la intención sería trasladar los servicios de consulta externa y emergencia a las nuevas instalaciones.