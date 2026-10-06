La Liga contra el Cáncer ofrece servicios especiales por el "mes rosa"

San Pedro Sula, Cortés. Con mamografías y ultrasonidos a precio especial, charlas de prevención y actividades abiertas a la población, la Liga contra el Cáncer conmemora este mes de octubre el llamado para detectar a tiempo el cáncer de mama. Las jornadas, que incluirán servicios médicos con costos accesibles y actividades de concientización, se realizarán en la Liga Contra el Cáncer, en el barrio Suyapa, entre 5 y 6 calle, 11 avenida. Además, habrá una caminata especial abierta a quienes deseen sumarse al llamado de prevención. Edward Raudales, director médico de la Liga contra el Cáncer, recordó que la situación del cáncer de seno continúa siendo preocupante, ya que en Latinoamérica se registran más de 700,000 casos de cáncer de mama, mientras que en Honduras se diagnostican entre 1,500 y 1,800 casos al año.

Ante este panorama, el especialista insistió en la importancia de que las mujeres conozcan sus mamas y estén atentas ante cualquier cambio. “Hasta la fecha se han registrado alrededor de 500 fallecimientos en el país relacionados con esta enfermedad, datos totalmente alarmantes y por eso hago conciencia a que las mujeres se autoexploren”, agregó a Diario LA PRENSA.



Una revisión que puede hacerse en casa

El director Raudales explicó que la autoexploración puede realizarse de manera sencilla durante la ducha. Para facilitar la palpación, recomendó utilizar un poco de jabón y recorrer la mama con las manos, desde la zona de la axila hacia el centro, prestando atención a la presencia de alguna masa o lesión. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Además, mencionó que si se detecta algo que genere preocupación, el llamado es actuar a tiempo y buscar atención profesional. “Si siente alguna masa, alguna lesión, puede acudir a consulta médica aquí en Liga contra el Cáncer”, explicó el director médico a LA PRENSA. Si existe antecedente familiar de cáncer, es importante no postergar los controles, ya que este factor puede aumentar el riesgo de desarrollar esta enfermedad. Por lo tanto, Raudales pidió a las mujeres que aprovechen las opciones de atención disponibles.

Servicios a precio especial

Como parte de Octubre rosa, la Liga contra el Cáncer tendrá promociones en algunos de sus servicios. La mamografía tendrá un costo de 490 lempiras, mientras que el ultrasonido estará disponible por 400 lempiras. También se podrán realizar exámenes de laboratorio complementarios y consultas médicas. Los servicios especiales estarán disponibles de lunes a viernes, de 7:00 am a 4:00 pm durante octubre. Además, el director Raudales recordó que el ultrasonido y la mamografía son métodos utilizados para evaluar lesiones en las mamas, por lo que ante alguna preocupación es importante buscar una valoración médica.

La prevención también saldrá de los consultorios, ya que todo este mes, la Liga contra el Cáncer desarrollará charlas y actividades gratuitas con empresas colaboradoras y convivios para las personas que visiten la institución.

Las charlas con las empresas se realizarán con el propósito de generar conciencia y responder las dudas que puedan surgir alrededor del cáncer de mama. Estas actividades de concientización serán totalmente gratuitas. El calendario continuará el domingo 18 de octubre con la sexta edición de la Caminata Rosa para promover la prevención del cáncer de mama. El punto de encuentro será el estacionamiento del Comisariato Los Andes y los participantes podrán elegir entre dos modalidades: 5 y 10 kilómetros.