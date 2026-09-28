Listones de Amor lanza su campaña rosa contra el cáncer de mama

En el marco de octubre, mes dedicado a lucha contra el cáncer de mama, Listones de Amor presenta su campaña rosa “Juntas por la Vida”, una iniciativa que busca unir esfuerzos, crear conciencia sobre la importancia de la detección temprana y recaudar fondos para continuar apoyando a mujeres que enfrentan esta enfermedad.
Desde el año 2015, Listones de Amor ha acompañado a mujeres en su lucha contra el cáncer de mama, brindándoles apoyo para enfrentar los elevados costos que representan sus tratamientos.
1,500 mujeres beneficiadas
A la fecha, Listones de Amor ha beneficiado a 1,500 pacientes, destinando aproximadamente L 180 millones en ayudas para contribuir a sus procesos de atención y tratamiento.
Estas ayudas incluyen apoyo para mamografías, cirugías y tratamientos completos de quimioterapia y radioterapia, entre otras necesidades relacionadas con la lucha contra esta enfermedad.
Este importante impacto ha sido posible gracias a la solidaridad de empresas, instituciones, organizaciones y personas que han decidido sumarse a esta causa.
Diunsa un aliado estratégico
Este año, Diunsa se suma a la lucha contra el cáncer de mama como aliado estratégico de Listones de Amor, reafirmando su compromiso con esta importante causa.
Su participación fortalece nuestra misión de llevar esperanza y apoyo a más mujeres, promoviendo además la importancia de la prevención y la detección temprana.
Agradecemos a Diunsa por unirse a “Juntas por la Vida” y por ser parte de esta gran alianza que busca generar conciencia y contribuir a salvar vidas.
Actividades y alianzas que se suman a la causa
Con el propósito de recaudar fondos para contribuir a los altos costos de tratamientos como quimioterapia y radioterapia, nuestros aliados estratégicos desarrollarán diversas actividades durante el mes de octubre:
• DIUNSA
Se une a la campaña “Juntas por la Vida” como aliado estratégico de Listones de Amor, con el aporte de 25 mil lempiras para la atención de pacientes, así como el desarrollo de actividades de sensibilización y prevención.
• Liga de Fútbol Hondubet
Durante las jornadas 10 y 11, por cada gol se donará una mamografía y un ultrasonido, bajo el mensaje: “Un gol, una esperanza de vida”.
• Hush Natural
Se suma a la campaña “Juntas por la Vida” realizando un importante donativo a Listones de Amor, destinado a contribuir a la atención y tratamiento de mujeres con cáncer de mama.
• Revista Estilo
Se une a Listones de Amor y a la lucha contra el cáncer de mama a través de su brunch dominical del 24 de octubre, con una donación destinada a mamografías.
• Aguas de San Pedro
El 21 de octubre realizará el lanzamiento de su campaña anual y brindará un donativo a Listones de Amor.
• La Copa Rosa – Paddlemania en Sportmania y Banco de Occidente
Por un año más se llevará a cabo esta competencia deportiva en apoyo a la lucha contra el cáncer de mama.
Para mayor información: 9511-1605, Sr. Álvaro Meraz.
• DIAGNOS
Diagnos se suma una vez más a la lucha contra el cáncer de mama, realizando un importante donativo de mamografías y ultrasonidos de mama, que serán destinados a beneficiar a pacientes de Listones de Amor y contribuir a la detección temprana de esta enfermedad.
Agradecemos a Diagnos por mantener su compromiso y solidaridad con las mujeres que enfrentan el cáncer de mama, sumándose año con año a esta causa que busca brindar oportunidades de detección y atención oportuna.
• FORD – YUDE CANAHUATI
Yude Canahuati, representante de Ford, se une también a la campaña “Juntas por la Vida”, reafirmando su compromiso y solidaridad con esta importante causa.
• Caravana Rosa – Comité Nacional de Prevención de Cáncer de Mama
Se llevará a cabo el jueves 29 de octubre, a partir de las 5:30 p. m., saliendo de Comisariato Los Andes con destino al Monumento a la Madre.
En esta gran movilización participarán colegios, universidades e instituciones de salud del país, uniendo sus voces para promover la prevención y detección temprana del cáncer de mama.
• Running Honduras
Realizará su carrera 5K/10K San Pedro Sula, Edición Musical, el 1 de noviembre a las 5:30 a. m., saliendo de la UTH.
Las inscripciones estarán disponibles a través de eTicket BAC. El valor de inscripción es de L. 480, e incluye camiseta, bolsa y chip.
Juntas por la vida
La campaña “Juntas por la Vida” representa un llamado a la solidaridad, a la prevención y a la acción.
Listones de Amor invita a empresas, instituciones, medios de comunicación y sociedad en general a sumarse a esta causa.
Porque detrás de cada donativo hay una mujer que necesita apoyo, una familia que necesita esperanza y una vida que merece una oportunidad.
JUNTAS PODEMOS LLEGAR A MÁS MUJERES.
JUNTAS PODEMOS SALVAR VIDAS.
Contactos:
Vía WhatsApp 9481-8225 y 9991-6999.