Congreso Nacional lanza la XXIX edición del Congreso Infantil 2026

Tegucigalpa, Honduras. El Congreso Nacional lanzó este lunes la XXIX edición del Congreso Infantil 2026, que se desarrollará del 24 al 27 de octubre bajo el lema “Los niños hablan, Honduras escucha”.
La iniciativa reunirá a 128 diputados infantiles de los 18 departamentos del país, quienes participarán en mesas de trabajo y debates sobre educación, inclusión social y protección de los derechos de la niñez.
El presidente del Legislativo, Tomás Zambrano, aseguró que las propuestas presentadas durante las jornadas serán remitidas a las comisiones ordinarias para su análisis y seguimiento.
Por su parte, la ministra de Educación, Ivette Argueta, destacó que el encuentro permitirá conocer las inquietudes de los menores sobre las necesidades del sistema educativo hondureño.
La actividad es impulsada por el Despacho de Acción Social y Esperanza, en coordinación con la Secretaría de Educación y organizaciones del sector privado, con el objetivo de fomentar la participación ciudadana y el liderazgo desde la infancia.