Congreso Nacional lanza la XXIX edición del Congreso Infantil 2026

Tegucigalpa, Honduras. El Congreso Nacional lanzó este lunes la XXIX edición del Congreso Infantil 2026, que se desarrollará del 24 al 27 de octubre bajo el lema “Los niños hablan, Honduras escucha”.

La iniciativa reunirá a 128 diputados infantiles de los 18 departamentos del país, quienes participarán en mesas de trabajo y debates sobre educación, inclusión social y protección de los derechos de la niñez.

El presidente del Legislativo, Tomás Zambrano, aseguró que las propuestas presentadas durante las jornadas serán remitidas a las comisiones ordinarias para su análisis y seguimiento.