El Amatillo fue la ruta favorita de los hondureños que viajaron a El Salvador

Tegucigalpa, Honduras. La frontera de El Amatillo concentró el 73 % de las salidas de hondureños hacia El Salvador durante el Feriado Morazánico de 2026, según datos divulgados por Migración Honduras.
Entre el 2 y el 10 de octubre, las autoridades registraron la salida de 39,078 hondureños con destino al país vecino.
De acuerdo con el reporte migratorio, 28,546 compatriotas utilizaron la delegación fronteriza de El Amatillo, que se convirtió en el principal punto de conexión terrestre hacia El Salvador durante el período vacacional.
El resto de las salidas se distribuyó entre otros puntos de control fronterizo. El Poy registró 7,965 movimientos; Mapulaca, 1,434; Pasamonos, 877, y el Aeropuerto Internacional de Palmerola, 100. Otros puntos sumaron 156 salidas.
En cuanto a los medios de transporte, la vía terrestre fue la más utilizada por los hondureños que viajaron a El Salvador, con 38,877 movimientos. La vía aérea registró 192 traslados, mientras que la marítima contabilizó nueve operaciones.
Migración Honduras informó que, entre el 2 y el 11 de octubre de 2026, el Sistema Nacional de Control Biométrico Migratorio contabilizó un total de 131,004 salidas de personas, entre hondureños y extranjeros.
Durante ese mismo período, el sistema registró el ingreso de 112,207 viajeros, también entre nacionales y extranjeros. Las cifras reflejan el movimiento migratorio registrado en los puntos de control del país durante los días del asueto.
Del total de salidas, 99,045 personas se desplazaron por la vía terrestre, 31,869 por la vía aérea y 90 por la vía marítima, según el informe oficial.
Semana Morazánica movilizó a 1.6 millones de personas
Las cifras migratorias se conocen después de que las autoridades gubernamentales informaran sobre los resultados de la movilización turística durante la Semana Morazánica de 2026.
El ministro de Turismo, Andrés Erlher, detalló que durante el feriado se contabilizaron 1.6 millones de personas movilizadas dentro del territorio nacional, lo que representa un incremento del 4 % en comparación con 2021, debido a que en los años posteriores no se realizó un levantamiento de datos comparable, según explicó el funcionario.
Erlher también informó que la derrama económica durante el período vacacional alcanzó los 769 millones de lempiras. Entre los destinos turísticos más visitados destacó Tela, uno de los principales puntos de atracción para quienes optaron por disfrutar de las playas hondureñas.
Por su parte, Emil Marín, del Instituto Hondureño de Antropología e Historia (IHAH), indicó que seis de ocho sitios turísticos registraron un incremento en las visitas. Entre los lugares destacados mencionó el sitio arqueológico de Copán Ruinas, las Cuevas de Talgua y el sitio Los Naranjos.
Asimismo, Adolfo Pineda, representante de la Cámara Nacional de Turismo de Honduras (Canaturh), señaló que la afluencia de visitantes superó las expectativas del sector. El representante atribuyó los resultados al trabajo coordinado y a las actividades organizadas durante toda la semana.
Los datos de Migración Honduras, junto con el balance turístico presentado por las autoridades, ofrecen una perspectiva del movimiento de personas durante el Feriado Morazánico, tanto en los desplazamientos internacionales hacia El Salvador como en la movilización interna vinculada con los destinos turísticos nacionales.