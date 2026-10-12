El Amatillo fue la ruta favorita de los hondureños que viajaron a El Salvador

Tegucigalpa, Honduras. La frontera de El Amatillo concentró el 73 % de las salidas de hondureños hacia El Salvador durante el Feriado Morazánico de 2026, según datos divulgados por Migración Honduras. Entre el 2 y el 10 de octubre, las autoridades registraron la salida de 39,078 hondureños con destino al país vecino. De acuerdo con el reporte migratorio, 28,546 compatriotas utilizaron la delegación fronteriza de El Amatillo, que se convirtió en el principal punto de conexión terrestre hacia El Salvador durante el período vacacional.

El resto de las salidas se distribuyó entre otros puntos de control fronterizo. El Poy registró 7,965 movimientos; Mapulaca, 1,434; Pasamonos, 877, y el Aeropuerto Internacional de Palmerola, 100. Otros puntos sumaron 156 salidas.

En cuanto a los medios de transporte, la vía terrestre fue la más utilizada por los hondureños que viajaron a El Salvador, con 38,877 movimientos. La vía aérea registró 192 traslados, mientras que la marítima contabilizó nueve operaciones. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Migración Honduras informó que, entre el 2 y el 11 de octubre de 2026, el Sistema Nacional de Control Biométrico Migratorio contabilizó un total de 131,004 salidas de personas, entre hondureños y extranjeros. Durante ese mismo período, el sistema registró el ingreso de 112,207 viajeros, también entre nacionales y extranjeros. Las cifras reflejan el movimiento migratorio registrado en los puntos de control del país durante los días del asueto. Del total de salidas, 99,045 personas se desplazaron por la vía terrestre, 31,869 por la vía aérea y 90 por la vía marítima, según el informe oficial.

Semana Morazánica movilizó a 1.6 millones de personas

Las cifras migratorias se conocen después de que las autoridades gubernamentales informaran sobre los resultados de la movilización turística durante la Semana Morazánica de 2026. El ministro de Turismo, Andrés Erlher, detalló que durante el feriado se contabilizaron 1.6 millones de personas movilizadas dentro del territorio nacional, lo que representa un incremento del 4 % en comparación con 2021, debido a que en los años posteriores no se realizó un levantamiento de datos comparable, según explicó el funcionario.