Semana Morazánica movilizó a 1.6 millones de personas en Honduras

Tegucigalpa, Honduras. Las autoridades gubernamentales dieron a conocer los resultados relacionados con la movilización de personas durante el Feriado Morazánico. El ministro de Turismo, Andrés Erlher, explicó que durante esta Semana Morazánica se realizaron esfuerzos para atender a las personas que se desplazaron a los diferentes centros de recreación. "Gracias a cada hondureño que decidió quedarse en nuestro país, donde disfrutaron no solo de los sitios de sol y playa, sino también de lugares naturales", dijo Erlher.

"La Semana Morazánica contabilizó 1.6 millones de personas que se movilizaron de un punto "A" a un punto "B", lo que representa un 4 por ciento en relación con el año 2021, debido a que en los años subsiguientes no hubo levantamiento de datos", dijo el funcionario. Uno de los destinos turísticos más visitados fue Tela, detalló el funcionario. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse "La derrama económica en esta Semana Morazánica fue de 769 millones de lempiras", aseguró Erlher.

Por su parte, Emil Marín, del Instituto Hondureño de Antropología e Historia (IHAH), dijo que "en seis de ocho sitios turísticos hubo incremento en la visita de sitios turísticos". "El sitio arqueológico de Copán Ruinas fue el más visitado, al igual que las Cuevas de Talgua y el sitio Los Naranjos", dijo Marín. Por su parte, Adolfo Pineda, de la Cámara Nacional de Turismo de Honduras (Canaturh), dijo: "Se atendió más gente de lo que esperábamos".