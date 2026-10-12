Congreso Nacional busca aprobar uso de bienes incautados para financiar instituciones de seguridad

Tegucigalpa, Honduras. El Congreso Nacional prevé discutir una reforma que permitiría utilizar recursos provenientes de bienes incautados para fortalecer las instituciones encargadas de combatir la criminalidad en Honduras, incluso antes de que exista una sentencia definitiva de privación de dominio.

La propuesta contempla destinar estos fondos a entidades como la Policía Nacional, la Policía Militar, los organismos de inteligencia y la Agencia Nacional contra el Crimen, con el propósito de reforzar sus capacidades operativas.

El presidente del Legislativo, Tomás Zambrano, explicó que el uso de los recursos estaría sujeto a la autorización de la Secretaría de Finanzas. Asimismo, señaló que, si una resolución judicial posterior favorece a la persona o empresa afectada por la incautación, el Estado deberá restituir el dinero conforme a lo establecido en la ley.