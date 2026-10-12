  1. Inicio
  2. · San Pedro

Pacientes denuncian falta de medicamentos y atención en hospitales del norte

Derechohabientes denuncian escasez de bevacizumab, mientras usuarios reportan retrasos en consultas y falta de insumos médicos tras asambleas informativas

  • Actualizado: 12 de octubre de 2026 a las 16:27 -
  • Eunice Martínez
Pacientes denuncian falta de medicamentos y atención en hospitales del norte

Pacientes denuncian escasez de insumos médicos en varios hospitales de la zona norte en medio de las asambleas informativas del personal de salud.

 Foto: Yoseph Amaya

San Pedro Sula, Honduras. La falta de medicamentos, insumos médicos y atención en consulta externa mantiene en incertidumbre a pacientes de varios centros asistenciales de la zona norte del país, quienes reclaman soluciones tras seis semanas de asambleas informativas del personal de salud.

Pacientes oncológicos que se atienden en la clínica periférica de Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) de Calpules, denunciaron que dos medicamentos importantes para continuar sus tratamientos están agotados, situación que les genera preocupación debido a su necesidad de mantener el seguimiento médico y al elevado costo de estos fármacos en las farmacias privadas.

Entre los medicamentos que mencionaron se encuentran el Bevacizumab Abxeda que, según manifestaron, está agotado a nivel nacional, y el carboplatino. Los afectados señalaron que no cuentan con la capacidad económica para adquirirlos por cuenta propia, debido a sus altos precios, lo que aumenta la incertidumbre sobre la continuidad de sus tratamientos.

Hospital Escuela: más de 20,000 pacientes afectados por las asambleas médicas

En el centro de salud Miguel Paz Barahona, pacientes también manifestaron su malestar porque, según indicaron, no están recibiendo atención en consulta externa debido a las asambleas informativas.

Una de las personas afectadas explicó que un familiar padece de una enfermedad base y que, de acuerdo con su testimonio, en el establecimiento únicamente hay insulina disponible, quien tiene que costearse los medicamentos por su propia cuenta.

Los pacientes señalaron que las consultas externas no se están brindando con normalidad y que algunas citas médicas han sido pospuestas. En este Centro de salud únicamente están atendiendo la vacunación en los menores de edad y control de embarazo.

Tras seis semanas consecutivas en asambleas informativas, pacientes exigen atenciones en consulta externa y no solo vacunación, en hospitales de la zona norte.

Tras seis semanas consecutivas en asambleas informativas, pacientes exigen atenciones en consulta externa y no solo vacunación, en hospitales de la zona norte.

(Foto: Yoseph Amaya )

Mientras pacientes del hospital Mario Catarino Rivas denunciaron la escasez de insumos básicos, al asegurar que ni siquiera cuentan con materiales como algodón y gasas para la atención médica.

La Liga contra el Cáncer ofrece servicios especiales por el "mes rosa"

Además, explico que muchas personas viajan desde las afueras de San Pedro Sula, eso requiere un gasto más, así como la compra de medicamentos.

Hospital Mario Rivas incorpora nuevos profesionales de salud para mejorar atenciones

"Todo es dinero, nada es gratis, así estamos de mal en este país" Carlos Rodríguez.

Ante esta situación, los afectados instaron a las autoridades de salud a buscar una solución que permita restablecer la atención y garantizar el abastecimiento de medicamentos e insumos.

Edgardo Iraheta asume la dirección del Hospital Mario Catarino Rivas

Advirtieron que la prolongación de las asambleas informativas aumenta las dificultades para quienes requieren consultas, tratamientos y seguimiento médico.

app IOS diez

Descarga nuestra app

Lleva toda la información contigo, disponible para Android y iPhone.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Eunice Martínez
Eunice Martínez
Periodista

Licenciada en Periodismo, egresada de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, campus Cortés, con formación y experiencia en el ejercicio de la comunicación y el periodismo. Su trabajo periodístico está enfocado principalmente en el área de Sucesos, dando cobertura a hechos policiales y judiciales.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias