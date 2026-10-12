Pacientes denuncian falta de medicamentos y atención en hospitales del norte

San Pedro Sula, Honduras. La falta de medicamentos, insumos médicos y atención en consulta externa mantiene en incertidumbre a pacientes de varios centros asistenciales de la zona norte del país, quienes reclaman soluciones tras seis semanas de asambleas informativas del personal de salud. Pacientes oncológicos que se atienden en la clínica periférica de Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) de Calpules, denunciaron que dos medicamentos importantes para continuar sus tratamientos están agotados, situación que les genera preocupación debido a su necesidad de mantener el seguimiento médico y al elevado costo de estos fármacos en las farmacias privadas. Entre los medicamentos que mencionaron se encuentran el Bevacizumab Abxeda que, según manifestaron, está agotado a nivel nacional, y el carboplatino. Los afectados señalaron que no cuentan con la capacidad económica para adquirirlos por cuenta propia, debido a sus altos precios, lo que aumenta la incertidumbre sobre la continuidad de sus tratamientos.

En el centro de salud Miguel Paz Barahona, pacientes también manifestaron su malestar porque, según indicaron, no están recibiendo atención en consulta externa debido a las asambleas informativas. Una de las personas afectadas explicó que un familiar padece de una enfermedad base y que, de acuerdo con su testimonio, en el establecimiento únicamente hay insulina disponible, quien tiene que costearse los medicamentos por su propia cuenta. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Los pacientes señalaron que las consultas externas no se están brindando con normalidad y que algunas citas médicas han sido pospuestas. En este Centro de salud únicamente están atendiendo la vacunación en los menores de edad y control de embarazo.

Mientras pacientes del hospital Mario Catarino Rivas denunciaron la escasez de insumos básicos, al asegurar que ni siquiera cuentan con materiales como algodón y gasas para la atención médica.

Además, explico que muchas personas viajan desde las afueras de San Pedro Sula, eso requiere un gasto más, así como la compra de medicamentos.

"Todo es dinero, nada es gratis, así estamos de mal en este país" Carlos Rodríguez. Ante esta situación, los afectados instaron a las autoridades de salud a buscar una solución que permita restablecer la atención y garantizar el abastecimiento de medicamentos e insumos.