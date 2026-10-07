Policía refuerza seguridad en el aeropuerto Ramón Villeda Morales

La Lima, Cortés. La Policía Nacional reforzó las acciones de seguridad en el Aeropuerto Internacional Ramón Villeda Morales, en La Lima, Cortés, durante el período de mayor movilización por el Feriado Morazánico. A través de la División de Policía Turística, los agentes mantienen presencia preventiva en diferentes áreas de la terminal aérea, donde realizan labores de orientación y asistencia a los viajeros.

Las acciones están dirigidas a turistas locales, nacionales y extranjeros que transitan por las instalaciones del aeropuerto durante el feriado.

La presencia policial busca contribuir a la seguridad de los pasajeros y mantener labores de prevención en uno de los puntos de ingreso y salida de viajeros en la zona norte del país. La Policía Nacional informó que estas acciones forman parte de las labores de seguridad turística que se desarrollan durante el Feriado Morazánico, con énfasis en la prevención y asistencia a quienes visitan y transitan por la zona norte de Honduras. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Seguridad para viajeros

Durante el período de mayor movilización, los agentes de la División de Policía Turística mantienen presencia focalizada en las instalaciones aeroportuarias para orientar a los viajeros y prevenir incidentes.