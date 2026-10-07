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Policía refuerza seguridad en el aeropuerto Ramón Villeda Morales

La Policía Turística mantiene presencia preventiva en el aeropuerto Ramón Villeda Morales durante el Feriado Morazánico

  • Actualizado: 07 de octubre de 2026 a las 15:06 -
  • Eunice Martínez
Policía refuerza seguridad en el aeropuerto Ramón Villeda Morales

La presencia policial busca contribuir a la seguridad de los pasajeros y mantener labores de prevención en uno de los puntos de ingreso y salida.

 Foto: LA PRENSA

La Lima, Cortés. La Policía Nacional reforzó las acciones de seguridad en el Aeropuerto Internacional Ramón Villeda Morales, en La Lima, Cortés, durante el período de mayor movilización por el Feriado Morazánico.

A través de la División de Policía Turística, los agentes mantienen presencia preventiva en diferentes áreas de la terminal aérea, donde realizan labores de orientación y asistencia a los viajeros.

La Policía orienta y brinda asistencia a los viajeros durante el Feriado Morazánico.

La Policía orienta y brinda asistencia a los viajeros durante el Feriado Morazánico.

 (Foto: LA PRENSA)

Las acciones están dirigidas a turistas locales, nacionales y extranjeros que transitan por las instalaciones del aeropuerto durante el feriado.

Más de 3,200 policías refuerzan seguridad durante el Feriado Morazánico en SPS

La presencia policial busca contribuir a la seguridad de los pasajeros y mantener labores de prevención en uno de los puntos de ingreso y salida de viajeros en la zona norte del país.

La Policía Nacional informó que estas acciones forman parte de las labores de seguridad turística que se desarrollan durante el Feriado Morazánico, con énfasis en la prevención y asistencia a quienes visitan y transitan por la zona norte de Honduras.

Seguridad para viajeros

Durante el período de mayor movilización, los agentes de la División de Policía Turística mantienen presencia focalizada en las instalaciones aeroportuarias para orientar a los viajeros y prevenir incidentes.

Agentes de la Policía Turística mantienen presencia preventiva en el aeropuerto Ramón Villeda Morales.

Agentes de la Policía Turística mantienen presencia preventiva en el aeropuerto Ramón Villeda Morales.

 (Foto: LA PRENSA)
Viajeros abarrotan la Gran Central Metropolitana de SPS por el Feriado Morazánico

La institución policial señaló que continuará con las labores de prevención y asistencia como parte de las acciones de seguridad turística implementadas durante el feriado.

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Eunice Martínez
Eunice Martínez
Periodista

Licenciada en Periodismo, egresada de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, campus Cortés, con formación y experiencia en el ejercicio de la comunicación y el periodismo. Su trabajo periodístico está enfocado principalmente en el área de Sucesos, dando cobertura a hechos policiales y judiciales.

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