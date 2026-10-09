Conductor ebrio atropella a motociclista y trata de huir en San Pedro Sula

San Pedro Sula, Cortés. Un hombre de 36 años fue capturado este viernes luego de atropellar a un motociclista y chocar contra otro vehículo estacionado en el barrio Medina de San Pedro Sula, Cortés. Según la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT), el conductor dio positivo en la prueba de alcoholemia. El subinspector Luis Soto, de la DNVT en la zona norte, informó que el motociclista resultó gravemente herido y fue trasladado de emergencia al Hospital Mario Catarino Rivas, donde se reportaron fracturas en uno de sus brazos y una de sus piernas.

De acuerdo con el informe preliminar, después de atropellar al joven, el conductor impactó contra otro vehículo que estaba estacionado en la 13 avenida del barrio Medina. Posteriormente, intentó huir del lugar en un taxi, pero fue capturado por agentes de Tránsito. Soto explicó que el detenido fue trasladado a las instalaciones de la DNVT para realizarle la prueba de alcoholemia, cuyo resultado fue positivo, con un registro de 173 miligramos de alcohol por cada 100 mililitros de sangre, según lo informado por el funcionario. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

El subinspector indicó que el hombre manifestó que había estado departiendo desde el día anterior. Por conducir bajo los efectos del alcohol, también se le aplicará la sanción administrativa correspondiente, que, según Soto, equivale a una multa de un salario mínimo, conforme a la Ley de Tránsito.

Lo remitirán al Ministerio Público

La DNVT informó que el detenido será remitido al Ministerio Público para que se determine su situación legal por los presuntos delitos de lesiones, conducción temeraria y omisión del deber de socorro, según lo señalado por Soto.

El funcionario agregó que la responsabilidad directa por el accidente recae sobre el conductor. Asimismo, indicó que las autoridades esperan que los familiares del motociclista presenten la denuncia correspondiente para continuar con el proceso legal. Sobre el estado de salud del joven, Soto manifestó que, según la información disponible para las autoridades, se encontraba fuera de peligro, aunque las fracturas podrían dificultar su recuperación y limitar temporalmente su capacidad para trabajar.