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Conductor ebrio atropella a motociclista y trata de huir en San Pedro Sula

El hombre atropelló al motociclista y chocó contra un carro estacionado. Según la Policía de Tránsito, tenía una intoxicación severa de alcohol en la sangre

  • Actualizado: 09 de octubre de 2026 a las 11:09 -
  • Eunice Martínez
Conductor ebrio atropella a motociclista y trata de huir en San Pedro Sula

El capturado presentaba un BAC de 0.173 %, se encontraba en un rango asociado con intoxicación severa.

 Fotos: Franklin Muñoz / LA PRENSA

San Pedro Sula, Cortés. Un hombre de 36 años fue capturado este viernes luego de atropellar a un motociclista y chocar contra otro vehículo estacionado en el barrio Medina de San Pedro Sula, Cortés.

Según la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT), el conductor dio positivo en la prueba de alcoholemia.

El subinspector Luis Soto, de la DNVT en la zona norte, informó que el motociclista resultó gravemente herido y fue trasladado de emergencia al Hospital Mario Catarino Rivas, donde se reportaron fracturas en uno de sus brazos y una de sus piernas.

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De acuerdo con el informe preliminar, después de atropellar al joven, el conductor impactó contra otro vehículo que estaba estacionado en la 13 avenida del barrio Medina. Posteriormente, intentó huir del lugar en un taxi, pero fue capturado por agentes de Tránsito.

Soto explicó que el detenido fue trasladado a las instalaciones de la DNVT para realizarle la prueba de alcoholemia, cuyo resultado fue positivo, con un registro de 173 miligramos de alcohol por cada 100 mililitros de sangre, según lo informado por el funcionario.

El subinspector Luis Soto, de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT).

El subinspector Luis Soto, de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT).

El subinspector indicó que el hombre manifestó que había estado departiendo desde el día anterior. Por conducir bajo los efectos del alcohol, también se le aplicará la sanción administrativa correspondiente, que, según Soto, equivale a una multa de un salario mínimo, conforme a la Ley de Tránsito.

Lo remitirán al Ministerio Público

La DNVT informó que el detenido será remitido al Ministerio Público para que se determine su situación legal por los presuntos delitos de lesiones, conducción temeraria y omisión del deber de socorro, según lo señalado por Soto.

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El funcionario agregó que la responsabilidad directa por el accidente recae sobre el conductor. Asimismo, indicó que las autoridades esperan que los familiares del motociclista presenten la denuncia correspondiente para continuar con el proceso legal.

Sobre el estado de salud del joven, Soto manifestó que, según la información disponible para las autoridades, se encontraba fuera de peligro, aunque las fracturas podrían dificultar su recuperación y limitar temporalmente su capacidad para trabajar.

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Finalmente, la DNVT reiteró el llamado a la población a no conducir después de consumir bebidas alcohólicas. Soto advirtió que este tipo de conductas no solo pone en riesgo la vida del conductor, sino también la de otras personas que circulan por las calles y carreteras del país.

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Eunice Martínez
Eunice Martínez
Periodista

Licenciada en Periodismo, egresada de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, campus Cortés, con formación y experiencia en el ejercicio de la comunicación y el periodismo. Su trabajo periodístico está enfocado principalmente en el área de Sucesos, dando cobertura a hechos policiales y judiciales.

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