Más de 5,000 sancionados por conducir ebrios en San Pedro Sula

San Pedro Sula, Honduras.

Carlos González, jefe regional de la DNVT , informó que este incremento, obedece a un plan nacional de intensificación de retenes para frenar la creciente siniestralidad en las carreteras y zonas urbanas.

La Capital Industrial atraviesa uno de sus años más difíciles en materia de seguridad vial, según datos de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) , las pruebas de alcoholemia aumentaron un 72.13% en 2025 en comparación con 2024, al pasar de 2,705 a 4,656 pruebas.

Los datos se dan en un contexto alarmante: en lo que va de 2025, Honduras registra más de 17,000 accidentes viales y más de 1800 fallecidos. Solo en el San Pedro Sula ocurren al menos 10 accidentes diarios. La tendencia muestra que los accidentes de tránsito continúan siendo una de las principales causas de muerte en el país, superando incluso a algunos problemas de salud pública.

Ante este panorama, José Adonay Rivera, director nacional de la DNVT, explicó que el aumento de los operativos responde a la urgencia de enfrentar uno de los factores más determinantes en los accidentes: el consumo de alcohol al volante.

“La realidad del país nos lo exige, tenemos una siniestralidad creciente y un número preocupante de fallecidos. El consumo de alcohol está presente en una parte importante de los accidentes graves, por eso aumentamos los operativos, especialmente en fines de semana y horarios nocturnos”, explicó el jefe policial.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Rivera sostiene que el objetivo de estos operativos no es únicamente sancionar, sino prevenir tragedias. “No se trata solo de castigar, sino de salvar vidas, detectar a un conductor ebrio antes de que cause un accidente es evitar una tragedia, cada prueba que hacemos es una oportunidad de prevenir”, señaló.

El director enfatizó que muchos de los accidentes involucran a jóvenes entre 18 y 35 años, siendo los motociclistas el grupo de mayor vulnerabilidad. “La motocicleta es el vehículo más presente hoy en las calles y también el más riesgoso, estamos ampliando capacitaciones y retenes especiales para ellos”, añade.

De acuerdo con los análisis de la DNVT, Honduras podría cerrar el año con casi 2,000 fallecidos por accidentes de tránsito si la tendencia continúa. Rivera advierte que esta cifra debe interpretarse como una llamada urgente a la responsabilidad ciudadana.

“Las autoridades hacemos lo que podemos, pero la responsabilidad final está en cada ciudadano, no manejar bajo efectos del alcohol, respetar los límites de velocidad y usar casco o cinturón es básico, no podemos poner un agente en cada esquina; necesitamos conciencia”, agregó el funcionario.