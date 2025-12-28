¿Cuántos conductores ebrios fueron sancionados el fin de semana en SPS?

San Pedro Sula, Honduras.

Las acciones preventivas se ejecutaron en bulevares, salidas principales de la ciudad y sectores de alta afluencia vehicular, con el propósito de reducir los accidentes de tránsito y salvaguardar la vida de conductores, pasajeros y peatones, especialmente durante las celebraciones de fin de año.

En el marco del Plan Navidad Segura, la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) intensificó durante la noche del sábado y la madrugada del domingo los operativos de control de alcoholemia en distintos puntos estratégicos de San Pedro Sula, logrando sacar de circulación a varios conductores que manejaban bajo los efectos del alcohol.

Alejandro Valladares, portavoz policial de la zona norte, informó que los controles se realizaron de manera simultánea en varios sectores considerados de alto riesgo. “Estos operativos nos permitieron detectar a 35 personas positivas en pruebas de alcoholemia, quienes fueron intervenidas conforme a la ley para evitar tragedias en las vías”, detalló.

Valladares explicó que los retenes forman parte de una estrategia integral de seguridad vial, la cual busca disminuir la siniestralidad asociada al consumo de bebidas alcohólicas, uno de los principales factores de accidentes graves y mortales en el país.

De acuerdo con la Ley de Tránsito, en su artículo 98, inciso 16, el límite máximo permitido de alcohol en sangre para conductores particulares es de 0.5 gramos por litro, mientras que para conductores del transporte público y pesado es de 0.2 gramos, disposiciones que fueron verificadas durante los operativos.

Para garantizar resultados confiables, la DNVT utilizó etilómetros debidamente calibrados, lo que permitió realizar mediciones rápidas y precisas de la concentración alcohólica en los conductores intervenidos, asegurando transparencia y legalidad en el proceso.

Las personas que dieron positivo enfrentaron sanciones administrativas, entre ellas multas económicas, suspensión temporal de la licencia de conducir y, en algunos casos, detenciones preventivas, dependiendo del nivel de alcohol detectado y de las circunstancias de la infracción.

Las autoridades indicaron que varios de los conductores presentaban niveles excesivos de alcohol, lo que representaba un riesgo inminente para la seguridad vial, por lo que fueron retenidos de manera preventiva hasta que se encontraran en condiciones aptas, evitando así posibles accidentes.