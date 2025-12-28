Aroma a tradición, la “capital de los tamales” conquista a los sampedranos en fin de año

San Pedro Sula, Honduras.

En San Pedro Sula, específicamente en la colonia Hermosa Providencia, existe una cuadra que con el paso del tiempo se ha ganado un nombre propio entre los amantes de este manjar típico. Se trata de la 7 calle, entre la 19 y 20 calles, un sector que hoy es conocido popularmente como “la capital de los tamales”.

Los tamales son una de las tradiciones gastronómicas más arraigadas de las fiestas de fin de año en Honduras y en varios países de la región. De pollo o cerdo, este platillo centenario es infaltable en la mesa de las familias hondureñas durante las celebraciones de fin de año, convirtiéndose en símbolo de unión, herencia cultural y sabor.

A lo largo de esta vía se pueden encontrar al menos diez negocios dedicados exclusivamente a la elaboración y venta de tamales, la mayoría con más de 20 años de trayectoria. Durante la temporada navideña, la zona se llena de aromas, clientes y largas filas de personas que buscan llevar a sus hogares el tradicional platillo.

De acuerdo con los propietarios, el origen de esta concentración de negocios se remonta a una iniciativa impulsada por líderes de la iglesia La Luz del Mundo, ubicada en la misma 7 calle, quienes motivaron a sus congregantes a elaborar tamales y venderlos en colonias cercanas como una forma de sustento.

“Al inicio vendíamos en la Feria del Agricultor, Barandillas, San Carlos de Sula y otros sectores cercanos. Con el tiempo, cada quien decidió establecer su propio negocio”, relató Rosalina Pineda, quien tiene más de 16 años dedicada a la preparación de tamales.

En la conocida cuadra, los clientes pueden encontrar una amplia variedad de sabores y presentaciones, el tamal tradicional de pollo o cerdo tiene un costo aproximado de 20 lempiras, mientras que los tamales especiales de mayor tamaño y con más ingredientes, oscilan entre 60 y 70 lempiras, dependiendo del local.

Para muchos consumidores, la calidad y el sabor distinguen a los tamales de Hermosa Providencia. “Estos tamales son lo mejor de San Pedro Sula, ellas son expertas, les dan un sabor especial, son de buena calidad y se nota que los elaboran de forma higiénica. Recomiendo a todos los sampedranos que los prueben”, expresó Ana Molina, residente de la colonia Satélite y clienta frecuente.

Uno de los locales con mayor aceptación es Tamales La Doña, un negocio con más de dos décadas de existencia que durante esta temporada logra vender más de 10,000 tamales. Rubí Cardona, encargada del establecimiento, aseguró que el éxito radica no solo en el sabor, sino en el empeño y dedicación con los que trabajan cada día.

Además de ser un referente gastronómico, la cuadra de los tamales representa una fuente importante de empleo. En conjunto, los más de diez negocios generan más de 50 empleos directos e indirectos, beneficiando a decenas de familias que dependen de esta actividad comercial.

Aunque la afluencia de clientes aumenta considerablemente en Navidad y Año Nuevo, los vendedores aseguran que la producción se mantiene activa durante todo el año. “Los invitamos a visitarnos y disfrutar de los mejores tamales del país, lo mejor es que son accesibles y siempre frescos”, expresó Gini Flores, comerciante del sector.