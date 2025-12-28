Monseñor Lenihan pide por las familias hondureñas en mensaje de fin de año

San Pedro Sula, Honduras.

Monseñor Miguel Lenihan, arzobispo de San Pedro Sula, abogó por las familias hondureñas en el último domingo de 2025, enviando un mensaje al presidente electo Nasry Asfura, pidiéndole que coloque a la familia en el centro de sus prioridades durante su gestión.

Luego de finalizar la misa en la Catedral San Pedro Apóstol, el líder religioso expresó a medios de comunicación que miles de hogares en Honduras viven una realidad marcada por la falta de empleo, vivienda y condiciones dignas.

Motivos por los que considera indispensable que el nuevo gobierno, que asumirá a finales de enero, actúe con sensibilidad y compromiso hacia los sectores más vulnerables de la población.

Lenihan envió un mensaje breve, pero poderoso al recordar las palabras del cardenal Basil Hume le dijo al papa Francisco cuando fue nombrado como sumo pontífice: “no te olvides de los pobres”.

El arzobispo trasladó esta sabia enseñanza al contexto nacional, subrayando que entre los más afectados se encuentran familias enteras, adultos mayores y niños que sobreviven en condiciones de extrema necesidad.