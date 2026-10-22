Zambrano anuncia reformas penales: “Llegó la hora de tomar decisiones contundentes”

Tegucigalpa, Honduras.– El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, afirmó este jueves que el Legislativo continuará con las reformas al Código Penal y al Código Procesal Penal para combatir la criminalidad, pese a las observaciones remitidas por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) al proyecto. “Llegó la hora de tomar decisiones categóricas y contundentes contra la criminalidad”, declaró Zambrano durante un conversatorio con alcaldes de todo el país, realizado en un centro de convenciones en la zona del lago de Yojoa, donde defendió la necesidad de aprobar las modificaciones legales. El titular del Legislativo señaló que la opinión de la CSJ será considerada dentro del proceso, pero sostuvo que corresponde al Congreso tomar la decisión sobre el contenido de las reformas. Según adelantó, la mayoría de las observaciones del Poder Judicial no serían incorporadas.

“La opinión la vamos a tomar como un requisito porque las observaciones que tiene la Corte, con el respeto, es opinión, porque esto es independencia de poder; ellos hacen su trabajo y nosotros tomamos la determinación”, manifestó.

Entre las medidas propuestas figuran la posibilidad de realizar allanamientos sin orden judicial en circunstancias específicas relacionadas con la delincuencia y ampliar de 24 a 48 horas el plazo para presentar requerimientos fiscales después de una captura. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Sobre este último punto, Zambrano aseguró que la ampliación del plazo no se aplicará de manera generalizada a la población, sino que estará dirigida a casos relacionados con terrorismo, maras, pandillas y criminalidad de alta peligrosidad. El congresista también se refirió a la valoración de tatuajes como elemento de prueba en investigaciones penales. Aseguró que la medida estará enfocada exclusivamente en diseños alusivos a maras y pandillas, y no en tatuajes decorativos. Zambrano justificó la propuesta al señalar que las reformas buscan enfrentar a estructuras criminales que, según sus declaraciones, han sido catalogadas como terroristas. En ese contexto, consideró necesario establecer medidas excepcionales para combatirlas. “Si no tomamos esa decisión no vamos a recobrar la paz y la seguridad”, expresó el presidente del Congreso, quien sostuvo que las modificaciones legales buscan responder a las exigencias de la población en materia de seguridad.

Observaciones de la Corte