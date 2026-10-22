Tomás Zambrano anuncia reformas sobre tatuajes alusivos a las maras

San Francisco de Yojoa, Honduras. El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, anunció que impulsará reformas legales para que la portación de tatuajes alusivos a las maras MS-13 y Barrio 18 sea suficiente para someter a sus portadores a los tribunales de la República.

El anuncio lo hizo durante una reunión con alcaldes nacionalistas en el Lago de Yojoa, donde abordaron temas relacionados con la seguridad en Honduras.

Zambrano sostuvo que el Congreso aprobará las reformas, pese a que, según indicó, la Corte no comparte en su totalidad la opinión sobre la propuesta. La situación se da en medio de la aprobación del proyecto penitenciario de máxima seguridad similar al modelo de El Salvador.

“Aunque la Corte no nos acompaña en su totalidad con la opinión, esa reforma contundente, categórica, frontal y de manera directa contra los grupos criminales, la vamos a aprobar”, aseveró el titular del Legislativo.

Durante una entrevista, el presidente del Congreso afirmó que la medida estaría dirigida exclusivamente a personas vinculadas con grupos criminales y terroristas, y no a ciudadanos investigados por otros delitos, periodistas, abogados o políticos.

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El funcionario argumentó que el temor a represalias dificulta que los habitantes de barrios y colonias declaren como testigos contra integrantes de estas estructuras criminales. Por ello, defendió la propuesta de utilizar los tatuajes alusivos a las maras como elemento suficiente para sustentar una acusación ante los tribunales.

Zambrano también diferenció los tatuajes que, según su planteamiento, estarían relacionados con estas organizaciones de aquellos de carácter artístico o personal, cuyo uso reconoció como un derecho individual.