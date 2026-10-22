Motagua vs Alajuelense EN VIVO hoy, hora, canal y dónde ver semifinal Copa Centroamericana

¡EN VIVO EL MINUTO A MINUTO!
EL 11 DEL ALAJUELENSE: 23. Washington Ortega, 28. Yerlan Sosa, 3. Giankarlo Romulus, 13. Alexis Gamboa, 42. John Ruiz; 5. Celso Borges, 14. Roan Wilson, 99. Kenyel Michel, 10. Juanpi Añor, 34. Creichel Pérez y 18. Ronaldo Cisneros.
ASÍ SALE EL MOTAGUA: 22. Luis Ortiz, 17. Cléver Portillo, 4. Luis Vega, 34. Giancarlo Sacaza, 26. Luis Santamaria; 23. Alejandro Reyes, 5. Óscar Padilla, 8. Denis Meléndez; 21. Jesús Bátiz, 27. Jeffryn Macías y 19. Rodrigo De Olivera.
Ya tenemos las alineaciones de ambos equipos. Hay sorpresas en el Motagua y el reemplazo del sancionado Cristopher Meléndez.
Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Motagua y Alajuelense por la ida de las semifinales de la Copa Centroamericana 2026.
¡LA PREVIA DEL MOTAGUA VS ALAJUELENSE!
El Motagua recibirá este jueves en el estadio Nacional Chelato Uclés de Tegucigalpa a la Liga Deportiva Alajuelense de Costa Rica en el juego de ida de las semifinales de la Copa Centroamericana 2026 de la Concacaf.
Dirigido por el español Javier López, Motagua, de buen rendimiento, llegó a las semifinales en condición de invicto, tras eliminar al Alianza salvadoreño en cuartos de final de una Copa Centroamericana que se disputará en 2027.
Además, el equipo hondureño llega al compromiso contra el Alajuelense después de disputar seis partidos de la fase de grupos en los que solamente recibió dos goles y anotó once.
Para Javier López, Alajuelense, tricampeón centroamericano, es la “bestia negra de Centroamérica” a la que hay que vencer.
En la víspera, López, a quien le gustaría una final con su archirrival Olimpia, dijo que su equipo está preparado para llegar a la final y que el partido contra Alajuelense “será complicado”.
En las filas del Motagua su capitán, Christopher Meléndez, no podrá jugar por acumulación de tarjetas amarillas.
Alajuelense, con Bryan Ruiz en el banquillo, llegó a semifinales tras eliminar al Marathón en una fase en la que convirtió doce goles y recibió seis.
El Alajuelense, ganador de las últimas tres ediciones de la Copa Centroamericana, buscará otra final del torneo a costa del Motagua, que apostará por frenarlo.
En el equipo Alajuelense, que no contará con su defensa Ronald Matarrita por acumulación de cartulinas amarillas, sobresalen los delanteros Jason Lucumí, colombiano, y Ronald Cisneros, mexicano.
Horario y dónde ver Motagua vs Alajuelense
El partido entre Motagua y Liga Deportiva Alajuelense, con árbitro por definir, se disputará en el Estadio Nacional Chelato Uclés a partir de las 7.00 de la noche.
El juego se podrá ver en vivo en territorio hondureño a través de la señala de ESPN y vía streaming por Disney Plus.
El duelo de vuelta se disputará el 28 de octubre en Costa Rica, en el Estadio Alejandro Morera Soto.
El ganador de la serie se enfrentará al que clasifique en la llave entre el Olimpia hondureño y el Sport Cartaginés costarricense.