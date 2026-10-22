Motagua vs Alajuelense EN VIVO hoy, hora, canal y dónde ver semifinal Copa Centroamericana

Tegucigalpa, Honduras.

Ya tenemos las alineaciones de ambos equipos. Hay sorpresas en el Motagua y el reemplazo del sancionado Cristopher Meléndez.

Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Motagua y Alajuelense por la ida de las semifinales de la Copa Centroamericana 2026.

El Motagua recibirá este jueves en el estadio Nacional Chelato Uclés de Tegucigalpa a la Liga Deportiva Alajuelense de Costa Rica en el juego de ida de las semifinales de la Copa Centroamericana 2026 de la Concacaf.

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Dirigido por el español Javier López, Motagua, de buen rendimiento, llegó a las semifinales en condición de invicto, tras eliminar al Alianza salvadoreño en cuartos de final de una Copa Centroamericana que se disputará en 2027.

Además, el equipo hondureño llega al compromiso contra el Alajuelense después de disputar seis partidos de la fase de grupos en los que solamente recibió dos goles y anotó once.

Para Javier López, Alajuelense, tricampeón centroamericano, es la “bestia negra de Centroamérica” a la que hay que vencer.

En la víspera, López, a quien le gustaría una final con su archirrival Olimpia, dijo que su equipo está preparado para llegar a la final y que el partido contra Alajuelense “será complicado”.

En las filas del Motagua su capitán, Christopher Meléndez, no podrá jugar por acumulación de tarjetas amarillas.

Alajuelense, con Bryan Ruiz en el banquillo, llegó a semifinales tras eliminar al Marathón en una fase en la que convirtió doce goles y recibió seis.

El Alajuelense, ganador de las últimas tres ediciones de la Copa Centroamericana, buscará otra final del torneo a costa del Motagua, que apostará por frenarlo.

En el equipo Alajuelense, que no contará con su defensa Ronald Matarrita por acumulación de cartulinas amarillas, sobresalen los delanteros Jason Lucumí, colombiano, y Ronald Cisneros, mexicano.