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Muere a los 93 años Tom Skerritt, estrella de 'Alien' y 'Top Gun'

El actor Tom Skerritt falleció por causas naturales, según informó su familia por medio de un comunicado.

  • Actualizado: 22 de octubre de 2026 a las 15:08 -
  • Agencia EFE
Muere a los 93 años Tom Skerritt, estrella de 'Alien' y 'Top Gun'

Tom Skerritt falleció el miércoles pasado por causas naturales, indicó la familia del actor en un comunicado.

 Foto Shutterstock

Los Ángeles (EE.UU.). El actor estadounidense Tom Skerritt, ganador de un premio Emmy y estrella de éxitos en taquilla como 'Alien' o 'Top Gun', falleció a los 93 años, según informó este jueves la revista People.

Skerritt falleció el miércoles pasado por causas naturales, indicó la familia del actor en un comunicado remitido a la revista especializada.

"Si bien el mundo conoció a Tom por su destacada carrera como actor, nosotros lo conocemos por su humor, su curiosidad, su sabiduría, su generosidad y el amor que trajo a nuestras vidas", reza el escrito.

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Nacido el 25 de agosto de 1933 en la ciudad de Detroit, en el estado de Michigan (EE.UU), Skerritt se unió a la Fuerza Aérea de Estados Unidos en 1951 antes de dedicarse a la actuación.

Poco después, se mudó a Los Ángeles para estudiar literatura inglesa mientras se formaba por su cuenta como actor en pequeñas obras de teatro.

Debutó en la gran pantalla en 1962 con el drama belico 'War Hunt' ('El que mató por placer') junto a Robert Redford y Sydney Pollack y su experiencia en proyectos de temática militar lo llevaron a aparecer en series como 'Combat!' y 'El virginiano'.

Top Gun', protagonizada por Tom Cruise y donde Skerritt interpretó al comandante Mike 'Viper' Metcalf.

Top Gun', protagonizada por Tom Cruise y donde Skerritt interpretó al comandante Mike 'Viper' Metcalf.

 (Foto CBS)

Aunque la película que más marcó su carrera fue 'M*A*S*H', la comedia negra satírica de 1970 del director Robert Altman. En esta cinta, su interpretación como Duke Forrest, un cirujano del ejército destinado a la guerra de Corea, lo catapultó a la fama. Durante los siguientes años tuvo papeles que lo impulsaron en Hollywood, como el capitán.

Dallas en la terrorífica 'Alien' en 1979 o el que logró en la popular 'Top Gun', protagonizada por Tom Cruise y donde Skerritt interpretó al comandante Mike 'Viper' Metcalf.

En 1993, el intérprete ganó un premio Emmy al mejor actor principal en una serie de drama por su papel como el sheriff Jimmy Brock en 'Picket Fences', uno de los proyectos más aclamados por la crítica en la década de 1990. A Skerritt le sobreviven su tercera esposa, Julie Tokashiki, y sus cinco hijos: Andy, Erin, Matt, Colin y Emiko. EFE

En 1993, Tom Skerritt ganó un premio Emmy al mejor actor principal en la serie de drama 'Picket Fences', por su papel como el sheriff Jimmy Brock.

En 1993, Tom Skerritt ganó un premio Emmy al mejor actor principal en la serie de drama 'Picket Fences', por su papel como el sheriff Jimmy Brock.

 (Foto ImBd)
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