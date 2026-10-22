Muere a los 93 años Tom Skerritt, estrella de 'Alien' y 'Top Gun'

Los Ángeles (EE.UU.). El actor estadounidense Tom Skerritt, ganador de un premio Emmy y estrella de éxitos en taquilla como 'Alien' o 'Top Gun', falleció a los 93 años, según informó este jueves la revista People. Skerritt falleció el miércoles pasado por causas naturales, indicó la familia del actor en un comunicado remitido a la revista especializada. "Si bien el mundo conoció a Tom por su destacada carrera como actor, nosotros lo conocemos por su humor, su curiosidad, su sabiduría, su generosidad y el amor que trajo a nuestras vidas", reza el escrito.

Nacido el 25 de agosto de 1933 en la ciudad de Detroit, en el estado de Michigan (EE.UU), Skerritt se unió a la Fuerza Aérea de Estados Unidos en 1951 antes de dedicarse a la actuación. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Poco después, se mudó a Los Ángeles para estudiar literatura inglesa mientras se formaba por su cuenta como actor en pequeñas obras de teatro. Debutó en la gran pantalla en 1962 con el drama belico 'War Hunt' ('El que mató por placer') junto a Robert Redford y Sydney Pollack y su experiencia en proyectos de temática militar lo llevaron a aparecer en series como 'Combat!' y 'El virginiano'.