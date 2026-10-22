Judi Dench dice que su afección ocular le impide hacer teatro, cine o leer

Londres . La actriz británica Judi Dench , que ha recibido numerosos galardones a lo largo de su carrera, entre ellos un Óscar en 1999, ha admitido que su afección ocular , diagnosticada hace más de diez años, le impide hacer teatro, cine o leer.

Los médicos le diagnosticaron en 2012 degeneración macular asociada a la edad, una afección que afecta su visión y que hace que le resulta sumamente difícil incluso reconocer rostros.

"Ya no puedo estar en un escenario. Ya no puedo participar en una obra de teatro. Ya no puedo hacer cine. Ya no puedo leer", admitió el miércoles la actriz, de 91 años, al programa 'Today' de Radio 4 de la BBC.

También reveló que su afección puede dar lugar a situaciones incómodas ya que a veces se acerca a personas equivocadas y luego se da cuenta que se trata de una confusión por no ver bien. Al hablar del proceso de envejecimiento, Dench dijo que intenta no pensarlo demasiado.