Brandon Madrid: joven músico que busca mantener vivo el rock en Honduras

San Pedro Sula, Honduras. Mientras muchos jóvenes artistas apuestan por los géneros musicales dominantes, Brandon Madrid ha decidido seguir el camino del rock. Influenciado desde la infancia por las colecciones musicales de sus padres y las legendarias bandas que descubrió a través de la cadena de televisión MTV, el cantante hondureño ha convertido aquella pasión temprana en un proyecto de vida que hoy comienza a ganar espacio dentro de la escena nacional. Con una propuesta que mezcla influencias clásicas del rock y el punk, además del respaldo del reconocido músico y productor Max Urso, Madrid trabaja en nuevos sencillos, colaboraciones y presentaciones que buscan proyectar su música más allá de las fronteras hondureñas. En esta entrevista con Diario LA PRENSA, este jovencito originario de Villanueva, Cortés, nos comparte sobre sus inicios, sus influencias, los retos de hacer rock en Honduras y los sueños que lo impulsan a seguir adelante. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

¿Cómo nació tu pasión por la música , pero específicamente por el rock? Mi pasión por la música nació gracias a mis padres. Desde pequeño estuve rodeado por ella; recuerdo ver los videos de MTV de grandes bandas y explorar las colecciones de vinilos, casetes y CD que había en casa. Todo ese entorno fue despertando en mí una conexión especial con la música y, con el tiempo, consolidó mi pasión por el rock y el metal. Sé que eres muy joven aún, pero quería saber si recuerdas ese momento exacto en el que dijiste: "Quiero dedicarme a esto". De pequeño soñaba con ser artista y subirme a los escenarios. Me encantaban los videos de las bandas que veía y, sinceramente, soñaba con algún día hacer lo mismo que ellos. Pero considero que fue durante mi adolescencia, después de atravesar esa etapa extraña que vivimos con la cuarentena, cuando comencé a tomar ese sueño más en serio. Fue entonces cuando decidí que no quería que la música fuera simplemente una pasión o un pasatiempo, sino que quería dedicarme a ella y construir una vida alrededor de lo que realmente me gusta. ¿Qué artistas o bandas (ya sea nacionales o internacionales) han influido en tu estilo musical? Bandas como Thin Lizzy, Stone Temple Pilots, Danzig, The Cult, Bad Nerves, etc., han influido mucho en mi manera de desarrollar una canción. Cada una ha aportado algo distinto a la formación de mi identidad musical. También debo reconocer que Max Urso juega un papel muy importante en este proceso, porque me ayuda a transformar esas ideas que tengo en la cabeza en algo real.

Estás trabajando actualmente con Max Urso, ¿cómo ha sido esa experiencia junto a él? Trabajar junto a Max Urso es un sueño hecho realidad. Admiro muchísimo su trayectoria y los proyectos en los que ha participado, como Khaos, Camelot, Khaoticos, etc. Es una persona que tiene muy claro lo que quiere musicalmente, y eso facilita enormemente el proceso, tanto al desarrollar una canción como al momento de grabarla. Además, es alguien muy serio y responsable cuando se trata de trabajar. Me ayuda muchísimo con mis ideas, a aclarar conceptos musicales y a encontrar la mejor manera de hacerlos realidad. Contar con su apoyo es algo que valoro muchísimo. ¿Qué significa para ti, como un artista joven y hondureño, el representar el rock en una época dominada por otros géneros? Para mí, ser un artista de rock, joven y hondureño, significa muchísimo. Vivimos en una época en la que otros géneros musicales tienen más presencia en el país, así que apostar por el rock representa un reto personal, pero también una oportunidad para demostrar que este género sigue vivo. Una de mis principales motivaciones es llevar el nombre del rock Nacional en alto, representar a nuestro país y demostrar que desde Honduras también se puede hacer música con identidad y pasión. Acabas de lanzar "Por qué no te marchás". ¿Cuéntanos cómo nació esta canción y cuál es su historia? “Porque no te marchás” nace principalmente como un desahogo personal, dirigido de alguna manera a los que estorban y dificultan nuestra existencia. Eso sirvió de inspiración para convertirla en una canción. La participación de Agustín Caballero, un baterista Hondureño que reside en California, Estados Unidos, fue fundamental para darle ese carácter punk.

Después de este lanzamiento, ¿qué sigue para Brandon Madrid? Estamos trabajando en mi próximo sencillo, y será una colaboración con una joven muy talentosa, un dúo musical con “Zafki”. ese es el nombre artístico de un talento emergente Sureño, y se trata de canción en ámbito del Rock alternativo, en donde queremos describir de alguna manera la realidad de muchos jóvenes en el país. También tengo una participación en el próximo lanzamiento musical de un icono de la música Nacional, hablo de Fernando Bianchini, histórica figura para los que seguimos la escena Rock nacional, con su nueva versión de un clásico del Grupo “Tencoa” de los 80’s, intitulada "Te necesito", donde hago coros y participo como director del vídeo oficial. Ademas estaré presentándome en el próximo 21 de noviembre en el Festival “Rock Jam Session” seremos 13 bandas Sampedranas, a celebrarse aquí en San Pedro Sula. ¿Cuál es tu mayor sueño, Brandon? Llegar a ser un artista de los que dejan huellas, poder representar al país en el extranjero y lograr que mi música, de alguna manera, quede en la historia del rock en Honduras.