Anuel AA anuncia un álbum de corridos como regalo para México

Miami (EE.UU.) El cantante puertorriqueño Anuel AA anunció que lanzará un álbum de corridos dedicado a México, un proyecto que publicará junto con Real hasta la muerte 2, su próximo disco de reguetón y trap.
El artista hizo el anuncio durante la Semana Billboard de la Música Latina, celebrada en Miami Beach, donde adelantó que preparó una sorpresa para sus seguidores mexicanos. Aunque no confirmó la fecha de lanzamiento, señaló que espera celebrar la producción durante su cumpleaños, el próximo 26 de noviembre.
"Me gusta mucho a mí el proceso de los corridos. Claro que sí (han influido en mi música), tengo una sorpresa bien grande. El día que salga el álbum, posiblemente, hay una sorpresa y salga otro álbum a la vez, pero solo de corridos. Es un regalo que le tengo a México", expresó el intérprete.
Anuel AA se inspira en los corridos mexicanos
El cantante, cuyo nombre real es Emmanuel Gazmey Santiago , de 33 años, reconoció que el género regional mexicano ha influido en sus gustos musicales y en su interés por explorar nuevos sonidos.
Entre los artistas del género a quienes admiran mencionan a Peso Pluma , Fuerza Regida , Tito Double P y Netón Vega, con quienes comparten afinidad musical. Además, adelantó que grabaría una colaboración con Jesús Ortiz, vocalista de Fuerza Regida.
Anuel AA también afirmó que ha pasado gran parte del año en México, país que visita con frecuencia y donde ha fortalecido sus vínculos con exponentes de la música regional.
"Son amigos míos ya la vez soy muy fanático de ellos y me encanta esa música. Siento que eso tenía que pasar, que tenía que salir, que la industria necesitaba otro estilo de música", comentó.
El puertorriqueño aseguró que actualmente escucha corridos con mayor frecuencia que reguetón o trap, géneros con los que construyeron su carrera musical.
Dos álbumes después de cuatro años
Los nuevos proyectos llegarán cuatro años después de LLNM2 (Las leyendas nunca mueren), su último álbum mencionado en el anuncio.
Mientras el disco Real hasta la muerte 2 estará enfocado en una combinación de reguetón y trap, la nueva producción explorará los corridos, un género que el artista considera cercano a la esencia de su música urbana.
"Yo canto mucho para la calle, y como los corridos son tan para la calle y de manera fina, como quien diría, tú lo comparas con el trap, el trap es más sucio. Y me inspiró mucho esa música, demasiado", explicó.
Anuel AA inició su carrera como uno de los referentes del trap latino y ahora busca ampliar su propuesta musical con un proyecto dedicado al público mexicano.
El anuncio se produjo durante la Semana Billboard de la Música Latina, uno de los principales encuentros de la industria musical, que comenzó el lunes en Miami y culminará este jueves con la entrega de los premios Billboard de la Música Latina.