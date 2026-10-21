Anuel AA anuncia un álbum de corridos como regalo para México

Miami (EE.UU.) El cantante puertorriqueño Anuel AA anunció que lanzará un álbum de corridos dedicado a México, un proyecto que publicará junto con Real hasta la muerte 2, su próximo disco de reguetón y trap. El artista hizo el anuncio durante la Semana Billboard de la Música Latina, celebrada en Miami Beach, donde adelantó que preparó una sorpresa para sus seguidores mexicanos. Aunque no confirmó la fecha de lanzamiento, señaló que espera celebrar la producción durante su cumpleaños, el próximo 26 de noviembre. "Me gusta mucho a mí el proceso de los corridos. Claro que sí (han influido en mi música), tengo una sorpresa bien grande. El día que salga el álbum, posiblemente, hay una sorpresa y salga otro álbum a la vez, pero solo de corridos. Es un regalo que le tengo a México", expresó el intérprete.

Anuel AA se inspira en los corridos mexicanos

El cantante, cuyo nombre real es Emmanuel Gazmey Santiago , de 33 años, reconoció que el género regional mexicano ha influido en sus gustos musicales y en su interés por explorar nuevos sonidos. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Entre los artistas del género a quienes admiran mencionan a Peso Pluma , Fuerza Regida , Tito Double P y Netón Vega, con quienes comparten afinidad musical. Además, adelantó que grabaría una colaboración con Jesús Ortiz, vocalista de Fuerza Regida. Anuel AA también afirmó que ha pasado gran parte del año en México, país que visita con frecuencia y donde ha fortalecido sus vínculos con exponentes de la música regional. "Son amigos míos ya la vez soy muy fanático de ellos y me encanta esa música. Siento que eso tenía que pasar, que tenía que salir, que la industria necesitaba otro estilo de música", comentó. El puertorriqueño aseguró que actualmente escucha corridos con mayor frecuencia que reguetón o trap, géneros con los que construyeron su carrera musical.

Dos álbumes después de cuatro años