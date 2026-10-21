Príncipe Harry quiere reconciliarse con su familia

El príncipe Harry expresó su deseo de reconciliarse con la familia real británica y dejar atrás los conflictos del pasado, aunque reconoció que no todos sus familiares están dispuestos a dar ese paso. Así lo manifestó en una entrevista con la revista GQ, en la que también habló sobre el duelo por la muerte de su madre, Diana de Gales. "Yo quiero solucionarlo, pero hay quienes no quieren. Claro que quiero... con todo lo que pasa en el mundo, lo más importante es reconciliarse. Esa es la clave", afirmó el duque de Sussex en la entrevista realizada por Zach Baron y grabada a finales de septiembre en Nueva York. Harry también se refirió a la posibilidad de cerrar una etapa marcada por los desacuerdos familiares. Según explicó, tanto su actitud como la de sus allegados han cambiado, lo que abre la posibilidad de dejar atrás algunas de las disputas de los últimos años. “Se han librado algunas batallas que eran necesarias y con suerte podremos poner punto final”, señaló el príncipe, quien lamentó que algunos integrantes de su familia no quieran resolver las diferencias. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

El duque de Sussex reconoció que los conflictos entre familiares no son exclusivos de la realeza y mencionó los desacuerdos entre hermanos y las relaciones distanciadas entre padres e hijos. Aunque admitió que las heridas pueden permanecer, defendió la importancia de cambiar la manera de afrontar el pasado y aprender a dejar ir lo ocurrido. “Las cicatrices son para siempre, pero tu actitud frente a lo que haya pasado y, por supuesto, dejar ir, es algo a lo que animaría a todo el mundo”, expresó.

El príncipe Enrique recuerda a Diana de Gales

Durante la entrevista, Harry también habló sobre la muerte de su madre, Diana de Gales , ocurrida en agosto de 1997, cuando él tenía 12 años. El príncipe recordó que, durante su juventud, intentaba sobrellevar la tristeza saliendo de fiesta, aunque entonces no era plenamente consciente de cómo afrontaba la pérdida. Ahora, explicó, ha encontrado una manera diferente de mantener vivo el recuerdo de su madre e integrar su legado en su vida cotidiana y su trabajo. “Me encanta saber que ahora soy capaz de llevar el recuerdo de mi madre conmigo y en mi trabajo, en lugar de que sea algo que me agarre o me hunda en la pena”, manifestó.