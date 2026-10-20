Mr Yambo estrena “Afterparty” con un videoclip que reúne a artistas y creadores de contenido

REl cantante y compositor hondureño Mr Yambo presenta su nuevo sencillo “AFTERPARTY”, acompañado de un videoclip que recrea una fiesta llena de encuentros, coqueteos y situaciones que se desarrollan durante la celebración.

El videoclip tiene como protagonistas a Fancony, de Los Hijos de Morazán, y Aliza, creadora de contenido española radicada en Honduras, quienes dan vida a la historia central.

La producción también contó con la participación de diversos artistas y creadores de contenido invitados a la fiesta, aportando un ambiente espontáneo y lleno de energía.