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Mr Yambo estrena “Afterparty” con un videoclip que reúne a artistas y creadores de contenido

El artista hondureño presenta también su nuevo EP “Las últimas canciones humanas”, integrado por seis temas.

  • Actualizado: 20 de octubre de 2026 a las 17:04 -
  • Marisol Soto
Mr Yambo estrena “Afterparty” con un videoclip que reúne a artistas y creadores de contenido

Mr Yambo compartió con La Prensa fotografías de la filmación del video en la que también participa Fancony.

Fotos: Mr Yambo

REl cantante y compositor hondureño Mr Yambo presenta su nuevo sencillo “AFTERPARTY”, acompañado de un videoclip que recrea una fiesta llena de encuentros, coqueteos y situaciones que se desarrollan durante la celebración.

El videoclip tiene como protagonistas a Fancony, de Los Hijos de Morazán, y Aliza, creadora de contenido española radicada en Honduras, quienes dan vida a la historia central.

La producción también contó con la participación de diversos artistas y creadores de contenido invitados a la fiesta, aportando un ambiente espontáneo y lleno de energía.

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“Afterparty” forma parte de “Las últimas canciones humanas”, el nuevo EP de Mr. Yambo, compuesto por seis canciones: Hipnotízame, Afterparty, La Recompensa, Agüita de Mayo, Inolvidable Amor y La Falta Que Me Hiciste.

Con este lanzamiento, Mr Yambo presenta una nueva etapa de su propuesta musical, acompañando sus canciones con producciones audiovisuales que combinan música, historias y entretenimiento.

El videoclip oficial de AFTERPARTY ya está disponible en YouTube y el EP completo puede escucharse en las principales plataformas digitales.

Puedes escuchar el EP en Spotify y ver el video en YouTube a continuación:

Cortesía: Mr. Yambo

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Marisol Soto
Marisol Soto
elsa.soto@laprensa.hn

Periodista multimedia y presentadora de noticias, graduada de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula. Con experiencia en cobertura social y de espectáculos.

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